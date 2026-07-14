Amhon analiza posibles sanciones contra alcalde de Yuscarán por video consumiendo bebidas alcohólicas

Tegucigalpa, Honduras.- Abraham Kafati, alcalde de Danlí, El Paraíso, y secretario del Tribunal de Honor de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), se pronunció sobre el video en el que el alcalde de Yuscarán aparece dentro de un salón municipal compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.
"Él pidió disculpas, pero se está analizando qué procede en ese caso. Tenemos que analizar bien las cosas, no podemos partir de la primera, sino ver qué es lo que va a suceder", dijo Kafati.
El secretario del Tribunal de Honor de la Amhon sostuvo que deben seguirse los procedimientos ya establecidos y respetar el debido proceso.
"Tenemos que cumplir lo mismo que todos los demás alcaldes y regidores a nivel nacional tienen que cumplir, las obligaciones, porque para eso tenemos una asociación".
Polémico video
El alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, fue cuestionado tras la difusión de un video, el pasado 11 de julio, en el que se le observa junto a otras personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal.
"Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", se escucha en el polémico video.
Luego de que las imágenes se viralizaran, el edil de Yuscarán aclaró que el video sí era real y que no había sido creado con inteligencia artificial.
"El video es real y fue en la finalización del Festival del Mango, donde las personas que se observan llegaron con las bebidas y con la intención de hacer el video", expresó el alcalde.
El edil ofreció disculpas a la ciudadanía por lo ocurrido y reconoció que no actuó de la manera correcta al permitir que la reunión se realizara en un salón de la alcaldía.
"Por lo tanto, pido perdón al pueblo por haber permitido y haber hecho eso en la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto para hacerlo y no permitir que esto se normalice", manifestó.