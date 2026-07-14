Amhon analiza posibles sanciones contra alcalde de Yuscarán por video consumiendo bebidas alcohólicas

Tegucigalpa, Honduras.- Abraham Kafati, alcalde de Danlí, El Paraíso, y secretario del Tribunal de Honor de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), se pronunció sobre el video en el que el alcalde de Yuscarán aparece dentro de un salón municipal compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

"Él pidió disculpas, pero se está analizando qué procede en ese caso. Tenemos que analizar bien las cosas, no podemos partir de la primera, sino ver qué es lo que va a suceder", dijo Kafati.

El secretario del Tribunal de Honor de la Amhon sostuvo que deben seguirse los procedimientos ya establecidos y respetar el debido proceso.

"Tenemos que cumplir lo mismo que todos los demás alcaldes y regidores a nivel nacional tienen que cumplir, las obligaciones, porque para eso tenemos una asociación".