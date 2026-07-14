¿Cómo tramitar un plan de pago de impuesto de bienes inmuebles en la AMDC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos están a solo seis semanas para que venza el plazo para realizar el pago del impuesto de bienes inmuebles en el Distrito Central, capital de Honduras, este próximo 31 de agosto. A solo un mes y medio de que expire el tiempo estipulado por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el que los propietarios de bienes inmuebles puedan ponerse al día, ya sea con el pago correspondiente a 2026 o a montos acumulados de años anteriores, la municipalidad cuenta con facilidades de pago. En su portal, en el apartado de servicios la Gerencia de Recaudación y Control Financiero enlista los requisitos a cumplir para que un ciudadano pueda solicitar un plan de pago a plazos de sus impuestos de bienes inmuebles.

La opción se conoce como Planes de pago de impuestos. El primer paso a realizar por el contribuyente es confirmar cuál es el monto adeudado, esto le dará una mejor noción del plazo que requerirá para poder saldar la deuda y quedar al día.

Esta opción, disponible desde años anteriores, además de permitirle salir de la mora, le evita al contribuyente seguir acumulando multas y lo mejor de todo es que la firma de un plan de pago a plazos no le generará intereses. Para conocer el saldo adeudado, el contribuyente debe acudir a la Oficina de Acuerdos de Pago-Recaudación, ubicada en el caso histórico de la ciudad en el edificio ejecutivo de la AMDC, Avenida Colón, frente a Hospital Viera, ahí solicitará un Estado de cuenta. Para ello debe portar su Documento Nacional de Identificación (DNI), que además ocupará para el resto de pasos del trámite.



Documentos a presentar para plan de pago de Impuesto de Bienes Inmuebles