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¿Tomás Zambrano pagó para aparecer en la pantalla durante el Argentina vs Suiza del Mundial?

Tomás Zambrano, presidente del Congreso, fue captado en una de las pantallas principales del estadio en Kansas

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 13:21
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Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, estuvo presente en el juego de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza y apareció en unas de las pantallas del recinto. ¿Pagó por aparecer en una de las pantallas?

Foto: El Heraldo
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Y es que la FIFA comenzó a implementar en este Mundial un programa llamado “Super Shoutout” donde los aficionados pueden acceder experiencias dentro de los estadios.

Foto: EFEp
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Tomás Zambrano apareció en una de las pantallas del estadio de Kansas durante el Argentina vs Suiza, la cámara lo enfocó y de inmediato saludó.

Foto: Cortesía redes
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El programa "Super Shoutout" de la FIFA permite que cada aficionado puedan verse en las pantallas de los estadios y de igual manera sus nombres, inclusive mandar un saludo.

Foto: Cortesía redes
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Cada persona puede contratar el servicio que va desde los $79 a los $99 dólares por partido y se hace mediante la página FIFA Fan Spotlight.

Foto: Cortesía redes
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Zambrano dijo en sus redes que había asistido al juego entre Argentina y Suiza, siendo enfocado en una de las pantallas, aunque no confirmó si había pagado el servicio.

Foto: EFE
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La página de la FIFA establece que el "Super Shoutout" no es un boleto para el partido ni incluye mercancía, es simplemente el privilegio de aparecer en el marcador electrónico del estadio durante un momento clave del partido seleccionado.

 Foto: Cortesía redes
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El precio de los boletos para el Argentina vs Suiza donde asistió Zambrano se conseguían desde los 1,600 dólares. Había otras opciones desde 3 mil hasta los 7,050 dólares.

Foto: Cortesía redes
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Al mismo partido también fueron los políticos Marlon Lara y Wenceslao Lara, quienes llevaron la bandera de Honduras.

Foto: Cortesía redes
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Otro político que anduvo en un partido de la Copa del Mundo fue el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, en su caso yendo al Inglaterra vs Noruega en Miami.

Foto: Cortesía redes
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