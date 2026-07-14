  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil

El astro brasileño, lejos de las canchas tras el fiasco en el Mundial 2026, se refugia de las críticas en una enorme y lujosa compra

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 12:31
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
1 de 11

Neymar Jr. vuelve a captar la atención mediática después de la dolorosa y criticada eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
2 de 11

La selección brasileña volvió a sumar un fracaso mundialista tras quedar fuera en octavos de final por derrota contra Noruega.

 Foto: EFE
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
3 de 11

La afición y los medios brasileños criticaron a la delegación por el bajo rendimiento y la pronta eliminación que los alejó del sueño de conseguir la "Sexta".

 Foto: EFE
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
4 de 11

Neymar fue uno de los principales señalados por su nivel y estado físico durante la contienda. El delantero de Santos llegó a la convocatoria arrastrando una lesión y apenas disputó 37 minutos en toda la copa.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
5 de 11

Sin embargo, aunque los aficionados brasileños lamentan un fracaso más, el "10" parece haber encontrado un espacio ideal para pasar la amargura.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
6 de 11

Al finalizar su participación en United 2026, el exjugador del Barcelona compró un yate de lujo valorado en 23.5 millones de dólares.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
7 de 11

El 'superyate' fue bautizado con el nombre "Enejota", haciendo alusión a su nombre en siglas: Neymar Jr. Dispone de seis suites y un helipuerto en la cubierta superior.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
8 de 11

La adquisición del Enejota se suma a una lista de bienes de alto valor que integran el patrimonio del máximo goleador de la 'Canarinha': jets privados, helicópteros y propiedades en distintos puntos del mundo.

 Foto: Cortesía redes
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
9 de 11

La adquisición del yate sucede en un momento particular para Ney, puesto que anunció su retiro del fútbol internacional.

 Foto: EFE
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
10 de 11

Además de la pobre actuación en el certamen opacado por la controversial decisión de llevarlo lesionado, disputar pocos minutos y no ser decisivo para la máxima campeona del mundo.

 Foto: EFE
¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil
11 de 11

La "Seleção" no gana el torneo más importante del fútbol desde el Corea-Japón 2002, y durante el mismo periodo de tiempo no logra avanzar de los cuartos de final. En Brasil, la noticia de la compra del yate ha generado rechazo entre algunas personas, por considerar que mientras los aficionados se sumen en la decepción por la derrota, él parece estar más interesado en los lujos que puede permitirse.

Foto: EFE
Cargar más fotos