¿Olvidó el Mundial? El capricho millonario de Neymar que desató críticas en Brasil

La "Seleção" no gana el torneo más importante del fútbol desde el Corea-Japón 2002, y durante el mismo periodo de tiempo no logra avanzar de los cuartos de final. En Brasil, la noticia de la compra del yate ha generado rechazo entre algunas personas, por considerar que mientras los aficionados se sumen en la decepción por la derrota, él parece estar más interesado en los lujos que puede permitirse.