Neymar Jr. vuelve a captar la atención mediática después de la dolorosa y criticada eliminación de Brasil en el Mundial 2026.
La selección brasileña volvió a sumar un fracaso mundialista tras quedar fuera en octavos de final por derrota contra Noruega.
La afición y los medios brasileños criticaron a la delegación por el bajo rendimiento y la pronta eliminación que los alejó del sueño de conseguir la "Sexta".
Neymar fue uno de los principales señalados por su nivel y estado físico durante la contienda. El delantero de Santos llegó a la convocatoria arrastrando una lesión y apenas disputó 37 minutos en toda la copa.
Sin embargo, aunque los aficionados brasileños lamentan un fracaso más, el "10" parece haber encontrado un espacio ideal para pasar la amargura.
Al finalizar su participación en United 2026, el exjugador del Barcelona compró un yate de lujo valorado en 23.5 millones de dólares.
El 'superyate' fue bautizado con el nombre "Enejota", haciendo alusión a su nombre en siglas: Neymar Jr. Dispone de seis suites y un helipuerto en la cubierta superior.
La adquisición del Enejota se suma a una lista de bienes de alto valor que integran el patrimonio del máximo goleador de la 'Canarinha': jets privados, helicópteros y propiedades en distintos puntos del mundo.
La adquisición del yate sucede en un momento particular para Ney, puesto que anunció su retiro del fútbol internacional.
Además de la pobre actuación en el certamen opacado por la controversial decisión de llevarlo lesionado, disputar pocos minutos y no ser decisivo para la máxima campeona del mundo.
La "Seleção" no gana el torneo más importante del fútbol desde el Corea-Japón 2002, y durante el mismo periodo de tiempo no logra avanzar de los cuartos de final. En Brasil, la noticia de la compra del yate ha generado rechazo entre algunas personas, por considerar que mientras los aficionados se sumen en la decepción por la derrota, él parece estar más interesado en los lujos que puede permitirse.