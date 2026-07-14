Real Madrid quiere cerrar el fichaje del año: Los millones que prepara para tener a Olise

Michael Olise está en la órbita de Real Madrid y se han revelado detalles de la negociación que estaría realizando el equipo merengue para tener al jugador francés.
Michael Olise quiere definir su futuro apenas concluya el Mundial 2026. El atacante francés no desea que la incertidumbre sobre su próximo destino se prolongue y pretende aclarar su situación en cuanto termine su participación en el torneo.
El extremo se ha consolidado como una de las principales figuras del Bayern Múnich y su nombre continúa vinculado al Real Madrid, donde sigue despertando ilusión de cara al próximo mercado de fichajes.
Con apenas 24 años, Olise se caracteriza por mantener un perfil discreto. Lejos de los reflectores y de las declaraciones constantes, el internacional francés prefiere que su rendimiento dentro del campo hable por él.
Su crecimiento en el Bayern y su consolidación como titular en la selección de Francia lo han colocado entre los futbolistas más cotizados del fútbol europeo.
En el entorno del Real Madrid, Olise es visto como uno de los grandes objetivos para reforzar el ataque y completar una delantera de primer nivel junto a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
En las últimas horas, el periodista francés Fabrice Hawkins informó que el jugador tiene previsto reunirse con la directiva del Bayern Múnich una vez finalice la Copa del Mundo para analizar los pasos a seguir en su carrera.
El encuentro serviría para conocer la postura del club alemán y evaluar las opciones que podrían abrirse durante el mercado de verano, mientras el Real Madrid permanece atento a cualquier novedad.
Según esa información, el Bayern no tiene intención de vender a una de sus principales estrellas y únicamente estudiaría una posible salida si el propio futbolista comunica oficialmente su deseo de cambiar de equipo.
Solo en ese escenario la entidad bávara aceptaría sentarse a negociar, aunque cualquier operación estaría condicionada por una cifra muy elevada.
Diversas versiones apuntan a que el Real Madrid tendría que presentar una propuesta superior a los 200 millones de euros para iniciar conversaciones. En Alemania, incluso, algunos medios aseguran que el Bayern podría aspirar a una cantidad cercana a los 222 millones que el Paris Saint-Germain pagó por Neymar al Barcelona, el traspaso más caro de la historia.
Olise también estaría valorando la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto blanco, influido por los comentarios positivos que le han transmitido compañeros de la selección francesa como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.
No obstante, el Real Madrid publicó recientemente un comunicado en el que negó haber mantenido negociaciones con el futbolista o con su entorno para concretar un posible fichaje.
Pese a ello, varios analistas consideran que el club merengue nunca desmintió su interés por el extremo francés y creen que ese comunicado buscaba evitar un conflicto con el Bayern Múnich, institución con la que mantiene una buena relación.
La expectativa sigue creciendo entre los aficionados madridistas, ya que la reunión entre Olise y la dirigencia bávara podría marcar un punto de inflexión en su futuro.
Si el atacante manifiesta su intención de salir del Bayern, el Real Madrid estaría preparado para entrar en escena e intentar cerrar una de las operaciones más importantes del mercado, siempre que las condiciones económicas hagan viable la negociación.