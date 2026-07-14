'Guerra de wags' entre Francia y España en el Mundial: Una de ellas es estrella de Netflix

La belleza no faltará en el juego entre las selecciones de Francia y España en la semifinales del Mundial United 2026. Las estrellas tienen chicas muy lindas.
Ines García Santos es una influencer y creadora de contenido de 21 años de edad, reside en Sevilla y es la nueva novia de Lamine Yamal.
La relación de LAmine con la influencer Inés García Santos en mayo, cuando la pareja desfiló por la alfombra roja en la cena de celebración del equipo del Barcelona.
Zoe Cristofoli es la parjea de Theo Hernández, quien no ha tenido muchos minutos con Francia en el Mundial 2026. Tienen un hijo y ella es conocida en el mundo de la moda.
Ainhi García, de 24 años, es especialista en Inteligencia Artificial y ha conseguido una gran cantidad de seguidores en redes sociales, con más de 55.000 fans al ser la pareja de Nico Williams.
Ainhi García, de 24 años, es especialista en Inteligencia Artificial y ha conseguido una gran cantidad de seguidores en redes sociales, con más de 55.000 fans al ser la pareja de Nico Williams.
Alejandra Dorta es la pareja del centrocampista del Barcelona y de la selección española, Pedri. La belleza española es solo una de las WAGs que los aficionados pueden esperar ver entre la multitud.
Paddy Noarbe Paddy Noarbe es pareja con Marco Llorente desde 2013 y se casaron en una lujosa ceremonia en junio de 2023.
Claudia Rodríguez es la pareja del lateral español, Marc Cucurella, con quien mantiene una relación desde 2018.
Rosa Pereira es la esposa del volante Fabián Ruiz, es una psicóloga de profesión de 26 años de edad, aporta belleza e inteligencia al Mundial de 2026.
Lola Liberal es una modelo profesional, quien se casó con el centrocampista Mikel Merino en junio de 2024. Comenzaron su relación en 2019 y ya tienen un hijo.
Ester Exposito sería la pareja del francés Kylian Mbappé, quien es una famosa estrella de la plataforma de Netflix. Trabajó en la exitosa serie española de Netflix, Élite.
Suzette Carter, de 35 años de edad es una ex Miss Marsella, también ha lanzado Little Frimousse, una empresa especializada en el cuidado del cabello natural para los más pequeños. Es la pareja de Aurelien Tchouameni.
Zoe Cristofoli es una modelo y empresaria de 29 años, quien ha forjado una exitosa carrera y ha estado al lado de Theo Hernández
Tiziri Digne conoció a su actual esposo, Lucas Digne, en la escuela cuando ambos tenían 16 años. C
Suzette Carter es la novia del centrocampista francés, Aurelien Tchouameni.