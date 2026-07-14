¿En qué lugar terminaron las selecciones de Concacaf el Mundial 2026?

Las selecciones de Concacaf que participaron en la Copa del Mundo ya conocen la posición en que terminaron, tres ellas entre las peores 10 del Mundial.
El Mundial 2026 terminará este domingo 19 de julio y entre hoy y mañana se celebran las semifinales Francia vs España y Argentina vs Inglaterra.
México es la selección de Concacaf que terminó en mejor posición por parte de Concacaf, los aztecas concluyeron la Copa del Mundo en el puesto 9 de 48.
Estados Unidos quedó como la segunda mejor de Concacaf en este Mundial al terminar el certamen en el puesto 12 de 48.
Canadá quedó como la tercera mejor ubicada de las selecciones de Concacaf al terminar la Copa del Mundo en el lugar 14 de 48.
Curazao se ubicó como la cuarta mejor selección de Concacaf de las seis al concluir el certamen en el puesto 42 de 48. Eso sí, entre las peores 10 del Mundial.
De las seis calificadas de Concacaf, Panamá terminó en el quinto puesto, siempre entre las 10 peores de todo el Mundial al llevarse el puesto 43 de 48.
Finalmente Haití terminó como la peor selección de Concacaf en la Copa del Mundo al quedar en el puesto 45 de 48.
La peor selección de toda la Copa del Mundo fue la Selección de Irak que perdió sus tres juegos, anotó un gol y recibió 12.
El Mundial 2026 concluirá este domingo a la 1:00 p.m., hora de Honduras, con la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.