Bajas y nuevos fichajes en Motagua: Así se arma para el Apertura y Copa Centroamericana

Te mostramos las bajas y fichajes que ha realizado Motagua de cara al arranque del torneo Apertura de Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Motagua se prepara de cara al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y Copa Centroamericana.
El técnico Javier López y la directiva azul han movido fichas en el mercado de piernas y así se ha armado Motagua para asumir los retos nacionales e internacionales.
BAJA: Después de varias temporadas con el club, Carlos "Zapatilla" Mejía puso fin a su etapa en Motagua y continuará su carrera con Lobos UPNFM. Su salida representa una de las bajas más importantes del conjunto capitalino para el nuevo torneo.
BAJA: El brasileño Romário da Silva quedó descartado para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana luego de sufrir una grave luxofractura expuesta de grado 3 en el tobillo izquierdo. El futbolista deberá someterse a un largo proceso de recuperación antes de volver a las canchas.
BAJA: El zaguero Carlos Meléndez quedó como agente libre tras finalizar su contrato con Motagua. La directiva decidió no renovar su vínculo, por lo que el defensor podrá negociar con cualquier equipo para continuar su carrera.
BAJA: El defensor Marcelo Santos cerró oficialmente su ciclo con el Motagua tras concluir su vínculo con la institución. El capitán deja el club luego de varias campañas defendiendo la camiseta azul.
BAJA: El delantero brasileño Jhon Kléber también forma parte de la lista de futbolistas que dejaron el Motagua. El atacante no seguirá en la institución para el Apertura ni para la participación del equipo en la Copa Centroamericana.
BAJA: Luis Meléndez no continuará defendiendo los colores del Motagua en la próxima campaña. El futbolista fue confirmado como una de las salidas del equipo, que continúa renovando su plantilla de cara a los retos nacionales e internacionales.
FICHAJE: El experimentado atacante Jonathan Moya se convirtió en uno de los fichajes estelares del Motagua para la nueva temporada. Con una amplia trayectoria en el fútbol centroamericano, el delantero llega para aportar jerarquía, experiencia y cuota goleadora en el Apertura y la Copa Centroamericana.
FICHAJE: Motagua hizo oficial la contratación del delantero Jeffry Miranda, quien arriba procedente del Génesis PN. El atacante buscará ganarse un lugar en el esquema del cuerpo técnico y ampliar las opciones ofensivas del vigente plantel para los dos torneos que disputará el club.
FICHAJE: El extremo izquierdo Jesús Batíz reforzará el ataque del Motagua de cara al Apertura y la Copa Centroamericana. El futbolista llega tras su paso por el balompié de Costa Rica, donde sumó experiencia, y ahora intentará aportar velocidad, desequilibrio y goles al conjunto azul.
FICHAJE: El defensor italiano Valerio Marinacci es una de las incorporaciones confirmadas del Motagua para afrontar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. El zaguero llega procedente del fútbol de Italia con la misión de fortalecer una defensa que buscará competir por el título nacional y tener protagonismo a nivel internacional.
¿Llegarán más refuerzos? El director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, aseguró que el club mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas antes del cierre del mercado de fichajes.
"Podemos tener una o dos incorporaciones más, siempre estamos en busca de prospectos, o alguna buena oferta que tengamos la vamos a valorar", expresó el dirigente, dejando claro que la plantilla aún podría reforzarse para afrontar el semestre.