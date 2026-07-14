  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!

Mediante una conferencia de prensa, los federativos hicieron el anuncio que ya está dando revuelo en la nación

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 09:29
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
1 de 10

Tremendo revuelo se ha dado con una selección que disputó el Mundial 2026 luego que sus federativos descubrieran 10 años después que su médico en realidad es un... ¡ginecólogo! Esta es la historia que ya es tendencia a nivel mundial.

Fotos: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
2 de 10

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, reveló que el médico de la selección nacional masculina desde hace años, Abdourahmane Fédior, es ginecólogo de formación, creando una nueva polémica tras la eliminación de los Leones de Teranga del Mundial de 2026.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
3 de 10

"El jefe de nuestros servicios médicos no tiene la formación académica necesaria para atender a nuestros atletas. El doctor Fédior es ginecólogo de profesión", declaró Fall este lunes en una rueda de prensa de balance del Mundial, según recogen medios senegaleses.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
4 de 10

El presidente federativo aseguró que descubrió "tarde" esa situación y afirmó que algunos jugadores "no tenían plena confianza" en el médico.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
5 de 10

"Los jugadores no estaban lo suficientemente convencidos para ser acompañados por él. Hacía falta encontrar una experiencia convincente para que estuvieran tranquilos, porque la salud está por encima de todo", añadió Fall, citado por el medio local SeneNews.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
6 de 10

Fédior, sin embargo, rechazó las declaraciones del presidente de la Federación y afirmó sentirse "indignado" por lo que calificó como "falsedades" sobre su trayectoria profesional.

 Foto: Cortesía redes
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
7 de 10

"Obtuve mi diploma de médico especialista en deporte en 2008. Formé parte de la primera promoción de esa formación", aseguró el médico, según SeneNews.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
8 de 10

El facultativo admitió, no obstante, que su primera especialidad fue la ginecología, pero defendió que orientó desde muy temprano su carrera hacia la medicina deportiva y que trabajó con clubes y selecciones desde los años ochenta.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
9 de 10

La Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte (ASMS) salió también en defensa de Fédior y expresó su "profunda indignación" por las declaraciones de Fall.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Selección que disputó el Mundial 2026 descubrió 10 años después que su médico es... ¡ginecólogo!
10 de 10

En un comunicado recogido este martes por el diario público Le Soleil, la asociación afirmó que el médico cuenta con un diploma de estudios especializados en medicina y biología del deporte por la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar.

 Foto: Cortesía Selección de Senegal
Cargar más fotos