Fichajes: Real Madrid cierra nueva alta, Barcelona por Julián Álvarez y campeón del Mundo se ofrece

Barcelona le presenta nueva oferta a Julián Álvarez y Real Madrid sumará alta. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Leandro Trossard ya tiene nuevo destino. El extremo belga de 31 años deja el Arsenal para convertirse en jugador del Besiktas, en una operación que permitirá al club inglés ingresar alrededor de 20 millones de euros tras su destacada temporada, en la que fue titular en la final de la Champions League y brilló con Bélgica en el Mundial.
El Real Zaragoza recupera a otro futbolista formado en sus filas. Tras el regreso de Sergio Canales al Racing, ahora es Ander Herrera quien vuelve al club aragonés, donde inició su carrera profesional antes de emprender su trayectoria por el fútbol europeo.
Brian Fariñas parecía tener encaminado su fichaje por el Girona, pero el movimiento se ha frenado. De acuerdo con Nil Solà y Matteo Moretto, el técnico del Barcelona solicitó evaluar al mediocampista durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva.
Aston Villa no contempla desprenderse de Emiliano "Dibu" Martínez. Así lo confirmó su director deportivo, Damian Vidagany, quien aseguró a 365 Scores: "Dibu Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarle salir este verano. Este equipo necesita su dedicación y experiencia; es un elemento muy importante en nuestro proyecto".
Tras su préstamo durante la temporada 2025-26, el Trabzonspor ya trabaja para quedarse de forma permanente con André Onana. El club turco mantiene conversaciones con el Manchester United para cerrar el traspaso del guardameta camerunés.
La posibilidad de que Éderson llegue al Manchester United pierde fuerza. Fabrizio Romano informó que las negociaciones se rompieron la semana pasada y, por el momento, no está previsto que vuelvan a reactivarse.
Alejandro Garnacho ha dado el visto bueno a una posible llegada a la Roma. Según Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambos clubes continúan con la participación de intermediarios para intentar cerrar el acuerdo.
El Bayern Múnich ha cambiado de opinión respecto a Kim Min-jae. Sky Sport señala que el club alemán ahora pretende mantener al defensor surcoreano en su plantilla para afrontar la próxima temporada.
António Silva vuelve a sonar para el Real Madrid. Según el diario Record, el zaguero portugués rechazó renovar con el Benfica, una situación que podría facilitar su salida este mercado para evitar que quede libre en 2027.
Marc Casadó despierta un fuerte interés desde Arabia Saudita. El mediocampista tendría complicado ganar protagonismo en el Barcelona, y la directiva azulgrana considera que una venta por una cifra de entre 30 y 40 millones de euros sería una buena oportunidad para obtener ingresos.
En las conversaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez, el club azulgrana llegó a presentar una oferta de 100 millones de euros. Además, no se descarta incluir a alguno de los jugadores con menos protagonismo en los planes de Hansi Flick para facilitar la operación.
João Palhinha podría cambiar nuevamente de equipo este verano. Según A Bola, tanto Juventus como AC Milan siguen de cerca la situación del mediocampista portugués, quien no entra en los planes de Vincent Kompany pese a su buen rendimiento durante su cesión en el Tottenham.
Manchester United estaría cerca de reforzar su mediocampo. De acuerdo con The Athletic, el club inglés prepara el pago de la cláusula de rescisión para fichar a Youri Tielemans, actualmente en el Aston Villa.
Pedro Porro descartó los rumores que lo vinculaban con el Barcelona. En declaraciones a Mundo Deportivo, el lateral español afirmó sentirse "muy feliz" en el Tottenham, club con el que renovó recientemente su contrato hasta 2031.
Lisandro Martínez ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Según el periodista Iñaki Villalón, el defensor argentino del Manchester United aparece entre las alternativas que maneja el conjunto rojiblanco para reforzar su zaga en este mercado de fichajes.