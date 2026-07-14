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FIFA en polémica: Denuncian supuesta ayuda a Messi previo al Argentina vs Inglaterra en el Mundial

FIFA nombró al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath como juez principal del compromiso

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 08:18
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Tremendo revuelo se ha desatado luego de que medio británico destapara supuesta ayuda a Messi previo al duelo de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Fotos: Cortesía.
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La esperada semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina aún no se disputa, pero la designación arbitral ya ha generado debate en territorio inglés.
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La FIFA nombró al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath como juez principal del compromiso, una decisión que despertó cuestionamientos entre algunos aficionados británicos.
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De acuerdo con Daily Mail, uno de los periódicos más leídos en el Reino Unido, el colegiado mantiene una supuesta cercanía con Lionel Messi y la selección argentina.
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Incluso, lo han llegado a señalar como "el árbitro favorito de Messi" debido al historial positivo que acumula el capitán argentino en partidos donde Elfath ha participado.
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No obstante, esa coincidencia estadística está lejos de demostrar algún tipo de favoritismo hacia la Albiceleste.
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Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, además de haber dirigido encuentros del astro argentino en competiciones de clubes.
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Su presencia en esos compromisos responde principalmente a su experiencia internacional y a la confianza que la FIFA deposita en él para encuentros de máxima exigencia.
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Las críticas también llaman la atención porque muchos señalan que Inglaterra ha sido beneficiada en algunas decisiones arbitrales durante el presente torneo.
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Por esa razón, diversos sectores señalan que cuestionar al árbitro antes del pitazo inicial parece una reacción basada más en la desconfianza que en hechos comprobables.
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En los cuartos de final frente a Noruega, los ingleses protagonizaron una de las acciones más polémicas del campeonato con un gol validado tras un rebote del balón en el cable de la spider cam.
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Aquella jugada provocó un intenso debate y alimentó las discusiones sobre la aplicación del reglamento.
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Además, Inglaterra tampoco escapa de las controversias históricas en las Copas del Mundo, especialmente por el recordado gol de Geoff Hurst en la final de 1966 frente a Alemania Occidental.
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Esa anotación continúa siendo motivo de discusión por las dudas sobre si el balón cruzó completamente la línea de gol.
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En ese contexto, poner en duda la imparcialidad de Elfath antes de que comience el partido parece una postura difícil de sostener únicamente por antecedentes estadísticos.
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Con dos selecciones de enorme nivel frente a frente, el desenlace de la semifinal debería resolverse en el terreno de juego y no en especulaciones sobre el árbitro designado.
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