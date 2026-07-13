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Fichajes: Kervin Arriaga interesa a histórico, Deybi Flores ya está en África y exOlimpia al España

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:56
Fichajes: Kervin Arriaga interesa a histórico, Deybi Flores ya está en África y exOlimpia al España
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Te presentamos las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichajes de Honduras. Kervin Arriaga interesa a histórico club, Deybi Flores ya está en África y exOlimpia al Real España.

Foto: El Heraldo
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Antony "Choco" Lozano sigue sin encontrar club tras salir del Santos Laguna. Su agente está trabajando para que siga militando en el extranjero.

Foto: Cortesía redes
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El hondureño Leonardo Posadas ya se sumó a las filas del TSV Havelse 1912 de la tercera división de Alemania y, de hecho, anotó este día en un amistoso.

Foto: Cortesía redes
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Kervin Arriaga se encuentra en pretemporada con el Levante, sin embargo, periodistas en España afirman que el Celta de Vigo se encuentra interesado en sus servicios.

Foto: Cortesía redes
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Victoria de La Ceiba anunció el fichaje del delantero colombiano Leider Anaya proveniente del CD Choloma.

Foto: Cortesía redes
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Boca Juniors, club de Liga de Ascenso de Tocoa, anunció el fichaje de Guillermo Bernárdez como su nuevo DT. Él dirigió en Liga Nacional al Platense.

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Deybi Flores ya se encuentra en Angola y comenzó la pretemporada con el Petro de Luanda de esa nación africana.

Foto: Cortesía redes
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Real España tiene un acuerdo verbal con el volante argentino Agustín Mulet, quien recientemente salió del Olimpia.

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Iván "Chino" López ratificó que seguirá en el Parrillas One de la Liga de Ascenso.

Foto: Cortesía redes
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El portero Michael Perelló (derecha) ya se unió a la pretemporada del Independiente de Siguatepeque, nuevo club en Liga Nacional.

Foto: Cortesía redes
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