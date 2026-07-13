Fichajes: Kervin Arriaga interesa a histórico, Deybi Flores ya está en África y exOlimpia al España

Te presentamos las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichajes de Honduras. Kervin Arriaga interesa a histórico club, Deybi Flores ya está en África y exOlimpia al Real España.
Antony "Choco" Lozano sigue sin encontrar club tras salir del Santos Laguna. Su agente está trabajando para que siga militando en el extranjero.
El hondureño Leonardo Posadas ya se sumó a las filas del TSV Havelse 1912 de la tercera división de Alemania y, de hecho, anotó este día en un amistoso.
Kervin Arriaga se encuentra en pretemporada con el Levante, sin embargo, periodistas en España afirman que el Celta de Vigo se encuentra interesado en sus servicios.
Victoria de La Ceiba anunció el fichaje del delantero colombiano Leider Anaya proveniente del CD Choloma.
Boca Juniors, club de Liga de Ascenso de Tocoa, anunció el fichaje de Guillermo Bernárdez como su nuevo DT. Él dirigió en Liga Nacional al Platense.
Deybi Flores ya se encuentra en Angola y comenzó la pretemporada con el Petro de Luanda de esa nación africana.
Real España tiene un acuerdo verbal con el volante argentino Agustín Mulet, quien recientemente salió del Olimpia.
Iván "Chino" López ratificó que seguirá en el Parrillas One de la Liga de Ascenso.
El portero Michael Perelló (derecha) ya se unió a la pretemporada del Independiente de Siguatepeque, nuevo club en Liga Nacional.