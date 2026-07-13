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Oslo se rinde ante Haaland: así fue el emotivo recibimiento a la selección de Noruega

Entre banderas, cánticos y muestras de emoción, los seguidores expresaron su orgullo por el desempeño del equipo, convirtiendo el regreso de los futbolistas en una auténtica fiesta nacional.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:30
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Miles de aficionados colmaron las calles de Oslo para recibir como héroes a Erling Haaland y a la selección de Noruega tras su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque no llegaron a la final, son recibidos como campeones por su valiosa participación.

Fotos: EFE.
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Banderas, cánticos y lágrimas de emoción marcaron el multitudinario recibimiento que los noruegos ofrecieron a su selección nacional a su regreso desde Estados Unidos.
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La pasión por Noruega se hizo sentir en cada rincón de Oslo, donde una marea roja y azul ovacionó a los jugadores liderados por Erling Haaland.
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Con aplausos interminables y un ambiente de fiesta, los aficionados agradecieron el esfuerzo de la selección masculina de Noruega en el Mundial 2026.
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Erling Haaland saludó a una multitud entregada que convirtió el regreso de la selección en una celebración inolvidable para el fútbol noruego.
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Familias enteras, niños y adultos esperaron durante horas para dar la bienvenida a sus ídolos, demostrando que el orgullo por la selección trasciende generaciones.
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Los jugadores respondieron al cariño de la afición con sonrisas, saludos y gestos de agradecimiento en un emotivo recorrido por las calles de Oslo, donde además los recibieron con todos los honores oficiales.

 TROND R. TEIGEN / EFE
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La eliminación mundialista no apagó la ilusión de los noruegos, que recibieron a su selección con el mismo entusiasmo que a un equipo campeón.
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Entre banderas ondeando y ovaciones, Erling Haaland se convirtió en el rostro de una generación que devolvió la esperanza al fútbol de Noruega.
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Oslo vivió una jornada histórica con un recibimiento multitudinario que reflejó el profundo vínculo entre la selección nacional y su afición.
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El calor de los aficionados transformó el regreso del combinado noruego en una auténtica fiesta nacional, llena de orgullo, emoción y gratitud.
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La selección de Noruega regresó a casa con el reconocimiento de todo un país, que respondió con un masivo recibimiento para agradecer una campaña que ilusionó a millones.
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