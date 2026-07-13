Oslo se rinde ante Haaland: así fue el emotivo recibimiento a la selección de Noruega

Miles de aficionados colmaron las calles de Oslo para recibir como héroes a Erling Haaland y a la selección de Noruega tras su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque no llegaron a la final, son recibidos como campeones por su valiosa participación.
Banderas, cánticos y lágrimas de emoción marcaron el multitudinario recibimiento que los noruegos ofrecieron a su selección nacional a su regreso desde Estados Unidos.
La pasión por Noruega se hizo sentir en cada rincón de Oslo, donde una marea roja y azul ovacionó a los jugadores liderados por Erling Haaland.
Con aplausos interminables y un ambiente de fiesta, los aficionados agradecieron el esfuerzo de la selección masculina de Noruega en el Mundial 2026.
Erling Haaland saludó a una multitud entregada que convirtió el regreso de la selección en una celebración inolvidable para el fútbol noruego.
Familias enteras, niños y adultos esperaron durante horas para dar la bienvenida a sus ídolos, demostrando que el orgullo por la selección trasciende generaciones.
Los jugadores respondieron al cariño de la afición con sonrisas, saludos y gestos de agradecimiento en un emotivo recorrido por las calles de Oslo, donde además los recibieron con todos los honores oficiales.
La eliminación mundialista no apagó la ilusión de los noruegos, que recibieron a su selección con el mismo entusiasmo que a un equipo campeón.
Entre banderas ondeando y ovaciones, Erling Haaland se convirtió en el rostro de una generación que devolvió la esperanza al fútbol de Noruega.
Oslo vivió una jornada histórica con un recibimiento multitudinario que reflejó el profundo vínculo entre la selección nacional y su afición.
El calor de los aficionados transformó el regreso del combinado noruego en una auténtica fiesta nacional, llena de orgullo, emoción y gratitud.
La selección de Noruega regresó a casa con el reconocimiento de todo un país, que respondió con un masivo recibimiento para agradecer una campaña que ilusionó a millones.