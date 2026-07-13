El lindo gesto de Michael Olise con una fotógrafa en la previa del España vs. Francia

Michael Olise, estrella del Bayern Múnich y la Selección de Francia, se caracteriza por una actitud aislada de la sociedad, capaz de sorprender a propios y extraños con cualquier decisión que tome.
Pero antes de arrancar el Mundial 2026, Olise borró todas sus publicaciones de redes sociales.
Dicha acción levantó sospechas entre los aficionados, con un posible traspaso de Michael Olise al Real Madrid, pero esa hipótesis no puede estar más alejada de la realidad.
¿La razón de borrar todas las fotos? Hace un tiempo, Michael Olise comenzó a trabajar con una fotógrafa personal, Florence Pernet, quien lo acompaña a cada partido y es la única autora de las imágenes que él publica en sus redes sociales.
Durante el Mundial, Florence no pudo entrar a Estados Unidos porque le negaron la visa, hecho que le impidió cubrir los partidos de Olise.
¿La reacción de Olise? En lugar de sustituirla por las espectaculares fotografías en alta definición que le toman decenas de personas en cada partido, decidió borrar todo su perfil y dejar de utilizar cualquier imagen profesional.
Desde entonces, únicamente publica las fotos que Florence le hace fotografiando la pantalla del televisor desde la comodidad de su casa.
Y así, mientras el mundo utiliza imágenes en 4K de Michael Olise, él prefiere compartir las fotografías de una persona que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera.
Este movimiento surge en forma de protesta por todos aquellos profesionales a los cuales se les impidió el acceso a Estados Unidos por problemas de visado o el rechazo de sus acreditaciones en los estadios, siendo Sidy Talla, fotógrafo oficial de Senegal, el primero en hacerlo.
Jugadores como Lamine Yamal, Laporte y la Selección de Portugal ya han hecho uso de imágenes tomadas desde un televisor y, con el pasar de los días, serán más los jugadores que se sumen a esta peculiar causa.