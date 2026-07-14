Billetera Electrónica Nacional: pasos para portar sus documentos en digital con validez legal

Tegucigalpa, Honduras.- Portar varios documentos personales de forma digital ya es posible en Honduras tras el lanzamiento de la Billetera Electrónica Nacional (Bien).

El gobierno habilitó una nueva aplicación que permite a los hondureños, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, almacenar documentos personales en formato digital.

Los documentos guardados en la aplicación tendrán la misma validez legal ante las autoridades al momento de ser solicitados, según anunciaron las autoridades. La app ya está disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones Google Play Store y App Store.

Las autoridades policiales, viales y migratorias del país están obligadas a aceptarlos como documentos válidos en cualquier control o trámite.