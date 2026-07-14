Billetera Electrónica Nacional: pasos para portar sus documentos en digital con validez legal

Tegucigalpa, Honduras.- Portar varios documentos personales de forma digital ya es posible en Honduras tras el lanzamiento de la Billetera Electrónica Nacional (Bien).
El gobierno habilitó una nueva aplicación que permite a los hondureños, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, almacenar documentos personales en formato digital.
Los documentos guardados en la aplicación tendrán la misma validez legal ante las autoridades al momento de ser solicitados, según anunciaron las autoridades. La app ya está disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones Google Play Store y App Store.
Las autoridades policiales, viales y migratorias del país están obligadas a aceptarlos como documentos válidos en cualquier control o trámite.
¿Qué documentos permite portar la aplicación?
Documento Nacional de Identificación (DNI) biométrico, emitido por el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Licencia de conducir, emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Permiso de portación de armas, emitido por la Policía Nacional.
Carné de residencia vigente, emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) para ciudadanos extranjeros.
Paso a paso para registrarse
El proceso de registro es sencillo. Lo primero que debe hacer es ingresar a su tienda de aplicaciones móviles y descargar la app "BIEN" (Billetera Electrónica Nacional).
1. Instale de forma gratuita la aplicación oficial Bien desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS).
2. Cree una cuenta ingresando su número de teléfono activo y establezca una contraseña.
3. Posteriormente, seleccione los documentos personales que desea agregar a su billetera digital.
Por ejemplo, podrá vincular su Documento Nacional de Identificación (DNI) ingresando a la pestaña del Registro Nacional de las Personas (RNP), donde se le solicitará colocar su número de identidad y posteriormente realizar un escaneo biométrico.
En el caso de la licencia de conducir, deberá ingresar a la pestaña de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), proporcionar su número de DNI y, tras la validación correspondiente, el documento aparecerá disponible en la aplicación.
4. Realice el escaneo biométrico mediante la verificación facial con la cámara de su celular, con el objetivo de validar su identidad en la base de datos estatal.
Si el sistema aprueba la validación de seguridad, sus documentos oficiales aparecerán disponibles dentro de la aplicación.