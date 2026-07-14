  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco coordina ayuda para familias afectadas por lluvias en el departamento de Gracias a Dios

Equipos técnicos realizan evaluaciones de daños y preparan ayuda humanitaria para atender a comunidades afectadas en la Moskitia hondureña por las lluvias

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 08:42
Copeco coordina ayuda para familias afectadas por lluvias en el departamento de Gracias a Dios

Copeco mantiene evaluaciones de daños y coordina el traslado de ayuda humanitaria para las familias afectadas por las lluvias en Gracias a Dios.

 Foto: Redes sociales

Gracias a Dios, Honduras. - Acciones para asistir a las familias afectadas por las lluvias en el departamento de Gracias a Dios prepara la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las autoridades informaron a través de un comunicado en su cuenta de X que mantienen un trabajo permanente desde el inicio de las afectaciones registradas en la Moskitia para brindar respuesta a la población afectada.

Los equipos técnicos llevan a cabo Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) con el objetivo de identificar el impacto de la emergencia y definir la atención que requieren las zonas afectadas.

Onda tropical golpeará con más fuerza este martes: ¿En qué zonas se esperan lluvias intensas?

Copeco también prepara la "ayuda humanitaria de preposicionamiento" que será destinada a las familias afectadas por las lluvias en Gracias a Dios.

La institución indicó que desarrolla coordinaciones interinstitucionales para garantizar el traslado y la entrega de la asistencia en una zona donde las condiciones geográficas y climáticas son un desafío logístico.

Las acciones incluyen el trabajo de los equipos técnicos encargados del levantamiento de información en las comunidades afectadas, como parte del proceso de respuesta ante la emergencia.

Inundaciones arrasan cultivos en Wampusirpi; Copeco alerta actividad eléctrica en Gracias a Dios

Copeco señaló que continuará con el trabajo articulado junto a instituciones del Estado, alcaldías, organismos de cooperación y otros actores involucrados en la atención de la emergencia.

Para este martes 14 de julio se pronosticaron lluvias para los 18 departamentos del país, producto de una vaguada y una de las dos ondas tropicales que se esperan para la semana.

El departamnto de Gracias a Dios, hasta ahora, ha sido uno de los más afectados por las lluvias; incluso fue declarado en alerta verde por 72 horas junto a cinco municipios del departamento de Olancho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias