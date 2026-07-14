Copeco coordina ayuda para familias afectadas por lluvias en el departamento de Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras. - Acciones para asistir a las familias afectadas por las lluvias en el departamento de Gracias a Dios prepara la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Las autoridades informaron a través de un comunicado en su cuenta de X que mantienen un trabajo permanente desde el inicio de las afectaciones registradas en la Moskitia para brindar respuesta a la población afectada. Los equipos técnicos llevan a cabo Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) con el objetivo de identificar el impacto de la emergencia y definir la atención que requieren las zonas afectadas.

Copeco también prepara la "ayuda humanitaria de preposicionamiento" que será destinada a las familias afectadas por las lluvias en Gracias a Dios. La institución indicó que desarrolla coordinaciones interinstitucionales para garantizar el traslado y la entrega de la asistencia en una zona donde las condiciones geográficas y climáticas son un desafío logístico. Las acciones incluyen el trabajo de los equipos técnicos encargados del levantamiento de información en las comunidades afectadas, como parte del proceso de respuesta ante la emergencia.