Gobierno firma contrato para normalizar entrega de placas vehiculares

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de poner fin a más de tres años de escasez de placas metálicas, el presidente Nasry Asfura firmó este lunes -13 de julio- el contrato para el suministro de placas vehiculares inteligentes para avanzar en la normalización del registro vehicular en el país. La contratación permitirá dejar atrás el uso de placas provisionales de papel, utilizadas durante los últimos años debido a la falta de placas metálicas. Según el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, próximamente comenzará la entrega del nuevo material en todo el territorio nacional.

El contrato tendrá una vigencia de tres años y medio, con una inversión superior a los $65 millones, recursos que serán ejecutados de forma gradual conforme avance el suministro de las placas. El funcionario explicó que el proyecto permitirá atender una mora superior al millón de placas y cubrir la demanda proyectada hasta 2030 mediante la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de unidades para los vehículos que circulan e ingresen al parque vehicular hondureño. La contratación se realizó de forma directa con la empresa fabricante, sin intermediarios, con base en el decreto legislativo 038-2026, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia del proceso.

Placas metálicas