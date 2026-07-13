¿Quién es Elizabeth Siders, la madre de 16 hijos hallados en hacinamiento en Ohio?

El historial de la mujer revela que se casó cuando tenía 15 años con Gary Siders Jr., quien entonces tenía 18, contando con el consentimiento de sus padres. A dos meses de la boda, nació su primer hijo, y al cumplir los 16 años, Elizabeth ya había dado a luz a su segundo hijo, y así siguió dando a luz hasta tener 16 hijos de entre los 18 meses a los 18 años.