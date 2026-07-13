¿Quién es Elizabeth Siders, la madre de 16 hijos hallados en hacinamiento en Ohio?

Detrás del terrible hallazgo de 16 menores confinados en condiciones deplorables en una vivienda en Ohio, se esconde el perfil de Elizabeth Siders, de 33 años, identificada como la madre de esas 16 víctimas. ¿Qué se ha descubierto sobre ella durante la investigación? A continuación los detalles.
La investigación penal contra ella, su esposo Gary Siders Jr, de 36 años, y los abuelos paternos de las víctimas, Gary Siders, de 73 años y Christina Siders de 67, sacó a luz secretos oscuros de su vida.
Según el reporte de las autoridades, entre los registros oficiales aparece que Elizabeth dio a luz a una gemelas unidas por el tórax en Columbus en 2022, sin embargo, murieron el mismo día de su nacimiento. El hecho luctuoso permaneció bajo secreto familiar, sumándose al ocultamiento de sus demás 16 hijos por al menos dos décadas.
Elizabeth y su pareja adoptaron un estilo de vida en el que se dedicaban a evadir los registros gubernamentales y médicos.
El historial de la mujer revela que se casó cuando tenía 15 años con Gary Siders Jr., quien entonces tenía 18, contando con el consentimiento de sus padres. A dos meses de la boda, nació su primer hijo, y al cumplir los 16 años, Elizabeth ya había dado a luz a su segundo hijo, y así siguió dando a luz hasta tener 16 hijos de entre los 18 meses a los 18 años.
Los defensores legales de Elizabeth plantean la posibilidad de que haya sido una víctima más dentro de una estructura familiar coercitiva, mientras que otros parientes aseguran que su entorno arrastraba vulnerabilidades graves desde antes de su matrimonio.
Actualmente, las autoridades imputaron a los cuatro señalados por poner en peligro la vida de los 16 menores que fueron rescatados del confinamiento de una habitación de poco más de 13 metros, rodeados de desechos humanos y sin recibir educación.
La falta de estímulos y el encierro provocaron secuelas severas en el desarrollo de los hijos. Los reportes oficiales detallaron que varios de los niños apenas lograban articular palabras y que la hija mayor, a sus 18 años de edad, no tenía el conocimiento básico para escribir su propio nombre.
A raíz de la intervención policial, siete de los hermanos requirieron hospitalización de emergencia debido a su deteriorado estado de salud, y al menos uno de ellos ingresó en condición crítica.
Los servicios de bienestar infantil asumieron de manera inmediata la custodia temporal de todo el grupo.
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, definió la situación como un caso terrible de índole intrafamiliar, mientras que el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, aseveró que el ganado era mantenido en mejores condiciones que los menores.
El escándalo también causó un impacto colateral entre familiares de los señalados, quienes argumentan que no tenían idea de cómo Vivian sus parientes. "Si hubiéramos sabido que en esa casa se vivía así, habríamos hecho algo, aunque solo hubiera sido ir hasta allí y llevarnos a los niños nosotros mismos o darles dinero, manifestó Ronnie Fletcher", pariente de la familia.
Actualmente, los cuatro acusados permanecen bajo arresto, con una fianza fijada en 300,000 dólares.
Durante las comparecencias en los tribunales, los implicados se declararon no culpables y renunciaron de manera formal a su derecho de tener una audiencia preliminar, dejando la causa bajo secreto de sumario (medida judicial excepcional que restringe el acceso a las pruebas y actuaciones de una investigación penal).