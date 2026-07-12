Fraude en más de una decena de tiendas: así operaba Darwin Corea, hondureño condenado en EEUU

Un hondureño deberá guardar prisión en Estados Unidos tras participar en un fraude que provocó pérdidas superiores a los 464,000 dólares en varias sucursales de Home Depot ubicadas en Carolina del Norte y Carolina del Sur. ¿Cómo operaba?
Un hondureño, identificado como Darwin Alberto Corea Calderón, fue sentenciado por un tribunal federal de Estados Unidos a 24 meses de prisión. El acusado se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico.
Todo inició entre 2022 y 2025, cuando el hondureño integró una red que ejecutaba devoluciones fraudulentas de mercancía para obtener reembolsos ilegales por cientos de miles de dólares.
El esquema utilizado por el hondureño afectó a más de una decena de tiendas Home Depot ubicadas en Charlotte, Cornelius, Gastonia, Kannapolis, Matthews, Statesville, Rock Hill y Spartanburg, en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, según las autoridades.
El modus operandi consistía en realizar solicitudes de reembolso mediante transacciones fraudulentas, lo que generó importantes pérdidas económicas para cada una de las tiendas afectadas.
El hondureño formaba parte de una red que utilizaba el método conocido como "skip-scanning": omitía escanear algunos productos en las cajas de autopago para obtenerlos sin pagarlos y, posteriormente, realizaba devoluciones fraudulentas para recibir reembolsos en efectivo o crédito, causando pérdidas superiores a los 464,000 dólares a varias tiendas Home Depot.
"Los delitos de Darwin Alberto Corea Calderón nacieron de la codicia, no de la necesidad. Se trató de una maniobra calculada que repitió una y otra vez", señaló el fiscal federal Russ Ferguson.
El hondureño ya tenía una condena previa. En 2024 fue sentenciado en el condado de Cabarrus por un delito de hurto mayor, relacionado con el robo de herramientas eléctricas, una aspiradora y un microondas en otra tienda.
Tras cumplir la condena de prisión en Estados Unidos, Corea Calderón será entregado a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de que se inicie su proceso de deportación a Honduras.
Como consecuencia de este caso, Darwin Alberto Corea Calderón permanecerá dos años en una prisión federal y después regresarña a Honduras.