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Fraude en más de una decena de tiendas: así operaba Darwin Corea, hondureño condenado en EEUU

Durante casi tres años, Darwin Corea participó en un esquema de devoluciones fraudulentas que afectó a varias tiendas Home Depot en Carolina del Norte y Carolina del Sur

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 19:25
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Un hondureño deberá guardar prisión en Estados Unidos tras participar en un fraude que provocó pérdidas superiores a los 464,000 dólares en varias sucursales de Home Depot ubicadas en Carolina del Norte y Carolina del Sur. ¿Cómo operaba?

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Un hondureño, identificado como Darwin Alberto Corea Calderón, fue sentenciado por un tribunal federal de Estados Unidos a 24 meses de prisión. El acusado se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico.

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Todo inició entre 2022 y 2025, cuando el hondureño integró una red que ejecutaba devoluciones fraudulentas de mercancía para obtener reembolsos ilegales por cientos de miles de dólares.

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El esquema utilizado por el hondureño afectó a más de una decena de tiendas Home Depot ubicadas en Charlotte, Cornelius, Gastonia, Kannapolis, Matthews, Statesville, Rock Hill y Spartanburg, en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, según las autoridades.

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El modus operandi consistía en realizar solicitudes de reembolso mediante transacciones fraudulentas, lo que generó importantes pérdidas económicas para cada una de las tiendas afectadas.

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El hondureño formaba parte de una red que utilizaba el método conocido como "skip-scanning": omitía escanear algunos productos en las cajas de autopago para obtenerlos sin pagarlos y, posteriormente, realizaba devoluciones fraudulentas para recibir reembolsos en efectivo o crédito, causando pérdidas superiores a los 464,000 dólares a varias tiendas Home Depot.

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"Los delitos de Darwin Alberto Corea Calderón nacieron de la codicia, no de la necesidad. Se trató de una maniobra calculada que repitió una y otra vez", señaló el fiscal federal Russ Ferguson.

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El hondureño ya tenía una condena previa. En 2024 fue sentenciado en el condado de Cabarrus por un delito de hurto mayor, relacionado con el robo de herramientas eléctricas, una aspiradora y un microondas en otra tienda.

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Tras cumplir la condena de prisión en Estados Unidos, Corea Calderón será entregado a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de que se inicie su proceso de deportación a Honduras.

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Como consecuencia de este caso, Darwin Alberto Corea Calderón permanecerá dos años en una prisión federal y después regresarña a Honduras.

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