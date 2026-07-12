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Vehículo a exceso de velocidad embiste feria en Chile y mata a seis personas

El incidente fatal ocurrió cuando la feria estaba recién instalada, y en ese sentido el delegado Millones aseguró que "si hubiese ocurrido este accidente a las 12 del día habría sido un desastre".

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 16:02
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Un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió este domingo su vehículo contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado. Aquí las imágenes de la tragedia.

 Fotos: EFE.
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Las circunstancias del atropellamiento, que ocurrió en la región de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de Santiago de Chile, están siendo investigadas, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.
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El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.
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"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", añadió.

 STR / EFE
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El relato de las autoridades a la prensa local apunta preliminarmente a que se trató, presuntamente, de un accidente cometido por el cabo de la Armada, quien habría estado conduciendo con exceso de velocidad.

 STR / EFE
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"En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

 STR / EFE
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La alcaldesa de la localidad viñamarina, Macarena Ripamonti, manifestó la importancia de que se realice una investigación rigurosa y transparente, en la cual dijo esperan "estar involucrados”", y confirmó haber puesto a la orden de la justicia los registros de las cámaras de televigilancia.

 STR / EFE
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La Armada, por su parte, señaló en su comunicado que "la institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente".

 STR / EFE
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"Esta es una feria muy popular, que tiene mucha gente. Deberíamos haber tenido barreras de protección, por lo tanto, esta desgracia tiene que servirnos como lección para que las autoridades establezcan este reforzamiento", lamentó Ripamonti.

 STR / EFE
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