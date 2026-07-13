CNA exige sancionar a alcalde de Yuscarán por escándalo en salón municipal

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió sanciones contra el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, luego de que circulara un video donde aparece consumiendo bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón municipal.

Cristian Nolasco, experto en auditoría social del ente anticorrupción, explicó que, ante la falta ética del funcionario, la institución considera necesario que se tomen medidas que inician desde sanciones disciplinarias.

“La corrupción va más allá de robar o cometer actos ilícitos; también representa las acciones que van en contra de los mandatos estipulados a los servidores públicos. Desde el CNA no podemos sacar conclusiones precipitadas sobre una posible expulsión del señor alcalde, pero sí consideramos pertinente pedir que se apliquen sanciones”, explicó.

El experto señaló que, paralelo al castigo administrativo, las futuras acciones disciplinarias contra el edil deben ser analizadas por el Comité de Probidad y Ética Pública de la municipalidad de Yuscarán, organismo que tiene la responsabilidad de determinar la gravedad de las posibles faltas documentadas, y que es auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

“Serán los Comités de Probidad y Ética Pública los que definan la gravedad de las medidas en contra del alcalde, aunque a nivel nacional muchas corporaciones aún no cuentan con ese ente auditor, por lo que la ley no se aplica como debe ser”, explicó.