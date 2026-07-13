CNA exige sancionar a alcalde de Yuscarán por escándalo en salón municipal

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió sanciones contra el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, luego de que circulara un video donde aparece consumiendo bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón municipal.
Cristian Nolasco, experto en auditoría social del ente anticorrupción, explicó que, ante la falta ética del funcionario, la institución considera necesario que se tomen medidas que inician desde sanciones disciplinarias.
“La corrupción va más allá de robar o cometer actos ilícitos; también representa las acciones que van en contra de los mandatos estipulados a los servidores públicos. Desde el CNA no podemos sacar conclusiones precipitadas sobre una posible expulsión del señor alcalde, pero sí consideramos pertinente pedir que se apliquen sanciones”, explicó.
El experto señaló que, paralelo al castigo administrativo, las futuras acciones disciplinarias contra el edil deben ser analizadas por el Comité de Probidad y Ética Pública de la municipalidad de Yuscarán, organismo que tiene la responsabilidad de determinar la gravedad de las posibles faltas documentadas, y que es auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Serán los Comités de Probidad y Ética Pública los que definan la gravedad de las medidas en contra del alcalde, aunque a nivel nacional muchas corporaciones aún no cuentan con ese ente auditor, por lo que la ley no se aplica como debe ser”, explicó.
Restricciones para funcionarios públicos
El artículo 15 del Código de Conducta Ética del Servidor Público establece restricciones sobre el uso de instalaciones públicas para actividades que no estén relacionadas a las actividades estatales de un funcionario.
La normativa señala que “en ningún caso se debe utilizar las instalaciones, el personal o los recursos materiales y financieros de las oficinas o dependencias públicas con fines de proselitismo político, religioso o gremial. En los lugares de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función pública”.
Asimismo, el artículo 39 de la Ley de Municipalidades establece como causas válidas de destitución la conducta inmoral y aquellas actuaciones que impliquen abandono, y toda conducta lesiva a los intereses de la comunidad en el desempeño de sus funciones, debidamente comprobadas.
Sin embargo, pese a las regularizaciones establecidas en ley, Nolasco explicó que el caso también podría representar una afectación a la confianza institucional de Yuscarán; “después de la viralización del video, una de las principales consecuencias que podría experimentar la corporación municipal es perder la confianza institucional de la población”.
También señaló que la gravedad del caso refleja "la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas que regulan la conducta de los servidores públicos en Honduras".
Medidas
Yury Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó a EL HERALDO que no existe una investigación contra el edil de Yuscarán.
“Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emprendido una acción en contra del alcalde implicado en el vídeo, porque no representa un delito de índole penal que le corresponde investigar al Ministerio Público”, apuntó.
En el video se observa al edil junto a varias personas reunidas en una mesa con bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón del edificio municipal.