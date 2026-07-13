Es falso que alcalde de Yuscarán negara autenticidad de video

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el alcalde de Yuscarán, departamento de El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, supuestamente negó la autenticidad de un video en el que aparece junto a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de un salón municipal. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe registro de que el edil haya negado la autenticidad del video. Por el contrario, reconoció lo ocurrido y ofreció una disculpa pública por los hechos. "Solo nos estábamos tomando una horchata, no sé cuál es el escándalo", es la presunta declaración de Carrasco que ha sido compartida en Facebook decenas de veces desde el 12 de junio.

El 11 de julio comenzó a circular en redes sociales un clip que mostraba a un grupo de personas reunidas en un salón municipal, donde aparentemente compartían bebidas alcohólicas y fumaban cigarros. La difusión de las imágenes provocó una ola de críticas entre usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el uso de las instalaciones públicas para ese tipo de actividades. Entre los comentarios más compartidos destacó la frase: "Convirtieron el despacho público en una cantina". Uno de los momentos que generó mayor rechazo ocurrió cuando, en el video, se escucha a uno de los presentes decir en tono de burla: "Cada vez que venga una transferencia municipal nos vamos a robar un millón de pesos para seguir la parranda". Tras la circulación del video, usuarios en redes sociales pidieron que se investigara al alcalde por esa declaración. No obstante, la persona que pronunció la frase salió posteriormente en defensa del edil y aseguró que todo se trató de "una broma de mal gusto". Además, explicó que él y el resto del grupo llegaron únicamente a visitar al alcalde tras la última jornada del Festival del Mango de Yuscarán. También ofreció disculpas por sus palabras y afirmó que Carrasco no tuvo responsabilidad en ese comentario. A raíz de la controversia, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) se pronunció tras la difusión del video en el que aparece el alcalde de Yuscarán e hizo un llamado a los alcaldes del país a mantener una conducta ética, según informó LA PRENSA.

No lo negó

Búsquedas en la web, redes sociales y medios de comunicación no encontraron evidencia de la supuesta declaración atribuida a Johny Carrasco, alcalde de Yuscarán, El Paraíso, en la que habría afirmado que las personas grabadas “no estaban tomando cervezas, sino horchatas”. Por el contrario, EL HERALDO publicó el 11 de julio de 2026 un artículo en el que informó que Carrasco reconoció públicamente la autenticidad del video y ofreció disculpas a la población tras la difusión de las imágenes. Este hallazgo contradice las publicaciones que aseguran que el alcalde negó que dentro del salón municipal se consumieran bebidas alcohólicas y se fumara durante la reunión captada en el video. Una revisión del perfil de Facebook de Johny Carrasco permitió localizar una publicación del 11 de julio de 2026. En ella, el alcalde reconoce que el video es auténtico, ofrece disculpas públicas a la ciudadanía y asume responsabilidad por lo ocurrido.