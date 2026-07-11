  1. Inicio
  2. · Honduras

Filtran supuesto video de alcalde de Yuscarán utilizando salón municipal como bar

Según usuarios en redes sociales, el alcalde Yohny Alejandro Carrasco es una de las personas que aparece departiendo con amigos en el salón municipal

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 09:54

El Paraíso, Honduras.- Un video que comenzó a circular en redes sociales este sábado -11 de julio- ha generado polémica entre los habitantes de Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, luego de que usuarios identificaran presuntamente al alcalde del municipio, Yohny Alejandro Carrasco, entre las personas que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en distintas plataformas, el video habría sido grabado además en un salón del edificio municipal, el cual, estaría siendo utilizado como un espacio para consumir bebidas alcohólicas y compartir entre amigos.

Educación condena agresión de maestra contra alumna en Yoro

En la grabación se observa a varias personas reunidas alrededor de una mesa con bebidas y cigarrillos. Además, se escucha a uno de los asistentes decir entre risas: "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", comentario que ha provocado diversas reacciones entre los usuarios.

Los internautas señalan al alcalde Carrasco, del Partido Nacional, de utilizar el Salón Municipal como un "bar", aunque hasta el momento las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial para desmentir la autenticidad del video ni el lugar donde fue grabado.

En las imágenes las personas presentes, entre ellas un menor de edad,

En las imágenes las personas presentes, entre ellas un menor de edad,

(Captura de video.)
Tabaco, licores y productos falsificados: así opera el comercio ilícito en Honduras y Centroamérica

El video continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han solicitado una explicación por parte de la alcaldía sobre lo ocurrido y la intervención de las autoridades competentes, ya que además en medio de la parranda consumiendo bebidas alcohólicas aparentemente participa un menor de edad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias