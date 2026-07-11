Filtran supuesto video de alcalde de Yuscarán utilizando salón municipal como bar

El Paraíso, Honduras.- Un video que comenzó a circular en redes sociales este sábado -11 de julio- ha generado polémica entre los habitantes de Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, luego de que usuarios identificaran presuntamente al alcalde del municipio, Yohny Alejandro Carrasco, entre las personas que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en distintas plataformas, el video habría sido grabado además en un salón del edificio municipal, el cual, estaría siendo utilizado como un espacio para consumir bebidas alcohólicas y compartir entre amigos.