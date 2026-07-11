Filtran supuesto video de alcalde de Yuscarán utilizando salón municipal como bar

El Paraíso, Honduras.- Un video que comenzó a circular en redes sociales este sábado -11 de julio- ha generado polémica entre los habitantes de Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, luego de que usuarios identificaran presuntamente al alcalde del municipio, Yohny Alejandro Carrasco, entre las personas que aparecen en las imágenes.
De acuerdo con las publicaciones compartidas en distintas plataformas, el video habría sido grabado además en un salón del edificio municipal, el cual, estaría siendo utilizado como un espacio para consumir bebidas alcohólicas y compartir entre amigos.
En la grabación se observa a varias personas reunidas alrededor de una mesa con bebidas y cigarrillos. Además, se escucha a uno de los asistentes decir entre risas: "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", comentario que ha provocado diversas reacciones entre los usuarios.
Los internautas señalan al alcalde Carrasco, del Partido Nacional, de utilizar el Salón Municipal como un "bar", aunque hasta el momento las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial para desmentir la autenticidad del video ni el lugar donde fue grabado.
El video continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han solicitado una explicación por parte de la alcaldía sobre lo ocurrido y la intervención de las autoridades competentes, ya que además en medio de la parranda consumiendo bebidas alcohólicas aparentemente participa un menor de edad.