Onda tropical dejará fuertes lluvias este sábado 11 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical sobre el territorio nacional generará este sábado -11 de julio- abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias de variada intensidad en la mayor parte de Honduras, informó el pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Francisco José Pavón.
El pronosticador explicó que el fenómeno favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados sobre las regiones noroccidental, suroccidental, central, oriental y norte.
"Una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada", explicó Pavón.
Agregó que la región sur registrará precipitaciones débiles y dispersas, mientras que el resto del territorio presentará condiciones atmosféricas inestables durante el desplazamiento de la onda tropical.
"Ya mañana tenemos el ingreso de una onda tropical que nos va a generar actividad, vientos rachados, vientos acelerados en el litoral Caribe", señaló.
En cuanto al estado del mar, Pavón informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies de altura, con máximos de hasta 6 pies al norte de Islas de la Bahía. En el Golfo de Fonseca, las olas oscilarán entre 1 y 3 pies.
Departamentos
El experto indicó que los mayores acumulados de lluvia se esperan en los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá y el sur de La Paz, donde las precipitaciones podrían oscilar entre 40 y 60 milímetros.
En la zona central, que comprende Francisco Morazán, Comayagua y Yoro, se prevén acumulados de entre 10 y 30 milímetros. En el oriente, específicamente en El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios, las lluvias podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros.
Para la zona norte, que incluye San Pedro Sula y el Valle de Sula, se esperan precipitaciones de entre 20 y 40 milímetros. No obstante, en sectores como Omoa, Puerto Cortés y Choloma los acumulados podrían llegar hasta los 50 milímetros.
Para Tegucigalpa se pronostica un sábado mayormente nublado, con una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 18 C°.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).