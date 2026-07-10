Onda tropical dejará fuertes lluvias este sábado 11 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical sobre el territorio nacional generará este sábado -11 de julio- abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias de variada intensidad en la mayor parte de Honduras, informó el pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Francisco José Pavón. El pronosticador explicó que el fenómeno favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados sobre las regiones noroccidental, suroccidental, central, oriental y norte. "Una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada", explicó Pavón.

Agregó que la región sur registrará precipitaciones débiles y dispersas, mientras que el resto del territorio presentará condiciones atmosféricas inestables durante el desplazamiento de la onda tropical. "Ya mañana tenemos el ingreso de una onda tropical que nos va a generar actividad, vientos rachados, vientos acelerados en el litoral Caribe", señaló. En cuanto al estado del mar, Pavón informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies de altura, con máximos de hasta 6 pies al norte de Islas de la Bahía. En el Golfo de Fonseca, las olas oscilarán entre 1 y 3 pies.

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