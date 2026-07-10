IHSS realiza más de 400 cirugías electivas en la zona norte para reducir la mora

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de las acciones para reducir la mora quirúrgica y facilitar la atención de pacientes que han esperado durante meses, e incluso años, por una intervención, el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha realizado más de 400 cirugías durante los fines de semana. De acuerdo con datos recientes del centro asistencial, en junio, cuando comenzó el plan de cirugías de fin de semana, se practicaron 352 intervenciones en especialidades como ortopedia y cirugía general. Los procedimientos fueron de baja, mediana y alta complejidad. A esta cifra se suman otras 49 operaciones realizadas en los primeros días de julio, para un total de 401 intervenciones durante este período.

De acuerdo con las autoridades hospitalarias, la iniciativa consiste en mantener activos los quirófanos los sábados y domingos, con personal médico que extiende su jornada habitual. Médicos, enfermeras, anestesiólogos, instrumentistas y personal de apoyo integran los equipos que permiten ampliar los servicios quirúrgicos durante los fines de semana. La estrategia ha permitido una disminución progresiva de la mora quirúrgica, uno de los principales problemas que enfrenta el Seguro Social en la zona norte y que también afecta al sistema sanitario hondureño, según las autoridades. De acuerdo con datos del Seguro Social, la mora quirúrgica ronda los 7,000 pacientes, en su mayoría de la zona norte. Las autoridades atribuyen esta situación a la limitada capacidad de respuesta del establecimiento sanitario. Cada una de estas cirugías representa el esfuerzo coordinado de un equipo que extiende sus jornadas laborales para garantizar una atención oportuna, indicaron las autoridades hospitalarias. El hospital prevé mantener la estrategia durante las próximas semanas para continuar reduciendo las listas de espera y brindar una atención más oportuna a los derechohabientes.