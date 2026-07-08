Inicia proceso de licitación para reparar 15 hospitales públicos en Honduras

Eduardo Midence , viceministro de Salud, manifestó a EL HERALDO que: "Iniciamos este proceso esta semana, ya estamos con el comité técnico de la Sesal, que es la Unidad Técnica Generadora de Proyectos; en este sentido, ya estamos trabajando en los procesos de licitación ".

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del anuncio que dio el presidente de la República, Nasry Asfura, sobre la reparación de 15 hospitales públicos en diferentes partes del país, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que esta semana comenzaron con el proceso.

Aunque Midence no dio detalles de la inversión y de cuáles serán los primeros establecimientos de salud en intervenirse, explicó que la priorización se hará con base en las necesidades más urgentes del sistema.

"Es un proceso técnico que se define junto a las regiones sanitarias y las autoridades de cada hospital, tomando en cuenta la realidad presupuestaria", puntualizó.

Las autoridades de Salud se reunieron con diferentes oferentes, ingenieros y técnicos para iniciar este proceso de readecuación y remodelación de esta red hospitalaria nacional.

Además de la remodelación de esos 15 hospitales a nivel nacional, se pondrá en funcionamiento un call center que facilitará el seguimiento de los usuarios antes y después de recibir atención médica.

La inversión asciende a más de 300 millones de lempiras, según explicó recientemente el mandatario Asfura.

El viceministro además confirmó que el Gobierno retomará la construcción de los tres hospitales que se encuentran paralizados, una vez que el Ministerio Público concluya las investigaciones en curso.

Los tres establecimientos sanitarios cuya construcción fue suspendida por una orden judicial son: el hospital de Santa Bárbara, luego de detectar que la obra presentaba un incremento en el costo inicial.