Nasry Asfura anuncia remodelación de 15 hospitales y creación de call center para pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció la remodelación de 15 hospitales públicos y la puesta en marcha de un call center para mejorar el seguimiento de los pacientes, una iniciativa con la que el gobierno busca modernizar la atención en salud y reducir la pérdida de citas médicas.
Tras regresar de una gira oficial por Europa y Panamá, el mandatario informó que los proyectos ya concluyeron su etapa de estudios técnicos y que en las próximas semanas comenzará el proceso de licitación.
“Ya se levantaron los estudios, ya viene la licitación, viene un proyecto muy interesante”, expresó.
El plan contempla la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria en distintos puntos del país con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los usuarios.
Asfura indicó que las obras serán ejecutadas mediante el fideicomiso de salud, un mecanismo que también ha permitido fortalecer el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria.
En ese sentido, precisó que, a través de un convenio con el Banco de Occidente, se han gestionado más de 300 millones de lempiras para la compra de medicamentos, con el propósito de reducir el desabastecimiento y garantizar el acceso a tratamientos en hospitales y centros de salud.
Como parte de la modernización del sistema sanitario, el Gobierno implementará un call center que permitirá mantener comunicación directa con los pacientes para recordar citas, informar sobre resultados de exámenes, confirmar fechas de cirugías y dar seguimiento a quienes hayan sido sometidos a procedimientos médicos.