La AMDC endurece reglas para vendedores del centro histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los vendedores del Centro Histórico de Tegucigalpa tendrán nuevas reglas para ejercer el comercio informal, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (ANATRAEINH) firmaran un acuerdo para regular el uso del espacio público. El acta de compromiso establece condiciones para los comerciantes registrados y autorizados, así como medidas para mejorar la circulación peatonal y recuperar espacios ocupados actualmente por puestos de venta. Según lo acordado, cada vendedor deberá permanecer en el espacio que le sea asignado por la Alcaldía. Las autorizaciones serán personales e intransferibles y podrán ser revocadas si se incumplen las disposiciones establecidas.

Entre las nuevas reglas también figuran el cumplimiento de horarios, el uso de uniforme e identificación y el respeto a las dimensiones establecidas para cada puesto. Uno de los principales puntos del acuerdo es garantizar que las aceras permanezcan libres para el paso de los peatones, por lo que los vendedores deberán limitar su actividad a las áreas autorizadas. El documento también contempla la posibilidad de reubicar a los comerciantes cuando sea necesario desarrollar obras públicas, proyectos de revitalización o modificaciones urbanas en el Centro Histórico. En esos casos, la Alcaldía deberá plantear alternativas para los vendedores dentro del Centro Histórico, mientras que quienes incumplan las disposiciones podrían enfrentar la suspensión o cancelación de sus autorizaciones. La presidenta de ANATRAEINH, Leydi Orellana, señaló que los vendedores aceptan la necesidad de ordenar las aceras y destacó que el acuerdo también busca proteger la actividad económica de las familias que dependen de estas ventas.