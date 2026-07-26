Tras 12 incrementos, vendedores absorben aumento de dos lempiras en la carne de res

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la carne de res continúa en ascenso en la Feria del Agricultor y, en lo que va de 2026, ya suma 12 incrementos, una situación que mantiene en alerta tanto a comerciantes como a consumidores. Aunque los costos para los vendedores siguen aumentando,decidieron absorber un incremento de dos lempiras por libra para evitar trasladar ese ajuste a los compradores. El representante del sector cárnico en la Feria del Agricultor, Tony Mena, explicó que esta decisión busca proteger el bolsillo de los consumidores, aunque reconoció que será difícil mantenerla por mucho tiempo.

Actualmente, los cortes populares de carne de res continúan vendiéndose a 96 lempiras por libra, mientras que la costilla para sopa se mantiene en 80 lempiras.. En el caso de la carne de cerdo, algunos cortes como la costilla y la chuleta se comercializan a 68 lempiras la libra, sin registrar cambios hasta el momento. Mena señaló que la sequía y el aumento en los costos de producción siguen presionando el precio de la carne, lo que dificulta que los comerciantes continúen absorbiendo los incrementos. Explicó que el encarecimiento de los insumos necesarios para la producción ganadera ha impactado toda la cadena de comercialización, desde los productores hasta los puntos de venta. Ante este panorama, los vendedores no descartan aplicar un nuevo ajuste en las próximas semanas si las condiciones climáticas no mejoran y los costos continúan aumentando.