AMDC sostendrá reuniones con vendedores ambulantes tras protestas en el centro histórico

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las protestas que comerciantes capitalinos mantienen desde hace varios días tras la prohibición de ventas en el Paseo Liquidámbar del casco histórico, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya hizo un llamado al diálogo y aseguró que buscará socializar un plan de ordenamiento para regular la actividad comercial en la zona.
“Vamos a poner orden y lo estamos haciendo; si quieren dialogar, con mucho gusto dialogamos y llegamos a un plan organizado para que ellos —los vendedores— puedan desarrollar sus labores”, manifestó el edil, enfatizando la necesidad de regular el uso de los espacios públicos.
Por su parte, cientos de comerciantes señalaron que su principal solicitud es alcanzar un acuerdo con la comuna capitalina que contemple permisos de venta durante dos días del fin de semana en el concurrido Paseo Liquidámbar. Indicaron que no buscan autorización permanente, sino una habilitación específica y limitada.
Ante los pronunciamientos de las autoridades municipales, los vendedores anunciaron que el próximo martes 24 de febrero sostendrán un nuevo acercamiento para intentar consensuar los puntos en discusión y reiterar su disposición a participar en una mesa de diálogo.
De acuerdo con Mario Velásquez, fiscal de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía de Honduras (Anatraeinh), más de un centenar de vendedores ambulantes solicita a la municipalidad una autorización restringida a dos días específicos por semana.
"Lo único que pedimos al señor alcalde es que nos conceda dos días a la semana; no estamos solicitando la semana completa. Nuestra petición se limita al sábado y domingo, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde", detalló.
Asimismo, sostuvieron que esta medida permitiría a numerosas familias generar ingresos de manera digna, sin alterar de forma significativa la dinámica habitual del centro histórico, reiterando que su planteamiento busca equilibrio entre el derecho al trabajo y el ordenamiento urbano .
Las protestas en la capital y bajos del Congreso Nacional se desarrollaron a partir del pasado 14 de febrero, día que comenzó la restricción de comercio en el concurrido punto de la capital en las inmediaciones del centro de Tegucigalpa.