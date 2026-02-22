AMDC sostendrá reuniones con vendedores ambulantes tras protestas en el centro histórico

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las protestas que comerciantes capitalinos mantienen desde hace varios días tras la prohibición de ventas en el Paseo Liquidámbar del casco histórico, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya hizo un llamado al diálogo y aseguró que buscará socializar un plan de ordenamiento para regular la actividad comercial en la zona.

“Vamos a poner orden y lo estamos haciendo; si quieren dialogar, con mucho gusto dialogamos y llegamos a un plan organizado para que ellos —los vendedores— puedan desarrollar sus labores”, manifestó el edil, enfatizando la necesidad de regular el uso de los espacios públicos.

Por su parte, cientos de comerciantes señalaron que su principal solicitud es alcanzar un acuerdo con la comuna capitalina que contemple permisos de venta durante dos días del fin de semana en el concurrido Paseo Liquidámbar. Indicaron que no buscan autorización permanente, sino una habilitación específica y limitada.

Ante los pronunciamientos de las autoridades municipales, los vendedores anunciaron que el próximo martes 24 de febrero sostendrán un nuevo acercamiento para intentar consensuar los puntos en discusión y reiterar su disposición a participar en una mesa de diálogo.