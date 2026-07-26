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Figura del PSG se niega a renovar su contrato luego del Mundial 2026

El París Saint-Germain está en problemas, uno de sus mejores jugadores no ha querido renovar su contrato luego de estar en el Mundial United 2026

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 14:06
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El París Saint-Germain está en problemas, uno de sus mejores jugadores no ha querido renovar su contrato luego de estar en el Mundial United 2026

 Fotos: EFE
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El París Saint-Germain ha tenido dos últimas temporadas inolvidables, han ganado sus dos únicas Champions League de la UEFA.

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El internacional francés de 23 años Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con su actual club, el Paris Saint-Germain

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La posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó este domingo el diario L'Équipe.

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La decisión del francés Bradley Barcola es por razones deportivas, según detalla dicho periódico

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Ya que el club parisino le había puesto sobre la mesa un significativo aumento salarial la cual no fue suficiente para Bradley Barcola

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Barcola había negociado durante los últimos meses con el doble ganador de la Liga de Campeones

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Pero Barcola esperó a tomar la decisión definitiva a que pasara el Mundial.

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Bradley Barcola llegó al PSG, en el verano de 2023 procedente del Olympique lyonnais.

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Barcola pasó de ser una joven promesa a un pilar fundamental en el ataque del equipo dirigido por Luis Enrique.

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El joven extremo se consolidó también como un habitual en la selección absoluta de Francia.

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Bradley Barcola anotó un total de 3 goles con la Selección de Francia en el Mundial United 2026.

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