Figura del PSG se niega a renovar su contrato luego del Mundial 2026

El París Saint-Germain está en problemas, uno de sus mejores jugadores no ha querido renovar su contrato luego de estar en el Mundial United 2026
El París Saint-Germain ha tenido dos últimas temporadas inolvidables, han ganado sus dos únicas Champions League de la UEFA.
El internacional francés de 23 años Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con su actual club, el Paris Saint-Germain
La posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó este domingo el diario L'Équipe.
La decisión del francés Bradley Barcola es por razones deportivas, según detalla dicho periódico
Ya que el club parisino le había puesto sobre la mesa un significativo aumento salarial la cual no fue suficiente para Bradley Barcola
Barcola había negociado durante los últimos meses con el doble ganador de la Liga de Campeones
Pero Barcola esperó a tomar la decisión definitiva a que pasara el Mundial.
Bradley Barcola llegó al PSG, en el verano de 2023 procedente del Olympique lyonnais.
Barcola pasó de ser una joven promesa a un pilar fundamental en el ataque del equipo dirigido por Luis Enrique.
El joven extremo se consolidó también como un habitual en la selección absoluta de Francia.
Bradley Barcola anotó un total de 3 goles con la Selección de Francia en el Mundial United 2026.