Confirman hallazgo de Mauricio Colindres, segunda víctima por ahogamiento en Patuca III​

Olancho, Honduras.- El pasado viernes 24 de julio se vivió un momento de auténtico temor, cuando una lancha que trasportaba a cinco jóvenes se volcara en el embalse de la hidroeléctrica Patuca III, acabando con la vida de dos personas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras lograron la mañana de este domingo 26 de julio la localización y recuperación del cadáver de Mauricio Colindres Benítez, de 22 años, en el sector conocido como El Ocotillal, departamento de Olancho; horas antes se encontró el cuerpo del primer joven, quien respondía al nombre de Luis Ángel Guifarro Escobar.

De acuerdo con las declaraciones del cabo Erick Canales, integrante del equipo de rescate, las labores de búsqueda iniciaron desde tempranas horas del día para dar con el paradero de la víctima.