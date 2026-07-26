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Confirman hallazgo de Mauricio Colindres, segunda víctima por ahogamiento en Patuca III​

El cuerpo de Mauricio Colindres fue recuperado luego de que la embarcación en la que pescaba con otros cuatro jóvenes naufragara por el mal tiempo en Patuca III

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 14:16
Confirman hallazgo de Mauricio Colindres, segunda víctima por ahogamiento en Patuca III​

Con el hallazgo del cuerpo de Colindres se cierra la búsqueda de las dos víctimas del trágico accidente.

Foto: Cortesía Bomberos Honduras

Olancho, Honduras.- El pasado viernes 24 de julio se vivió un momento de auténtico temor, cuando una lancha que trasportaba a cinco jóvenes se volcara en el embalse de la hidroeléctrica Patuca III, acabando con la vida de dos personas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras lograron la mañana de este domingo 26 de julio la localización y recuperación del cadáver de Mauricio Colindres Benítez, de 22 años, en el sector conocido como El Ocotillal, departamento de Olancho; horas antes se encontró el cuerpo del primer joven, quien respondía al nombre de Luis Ángel Guifarro Escobar.

De acuerdo con las declaraciones del cabo Erick Canales, integrante del equipo de rescate, las labores de búsqueda iniciaron desde tempranas horas del día para dar con el paradero de la víctima.

¿Cómo ocurrió el fatal hecho?

Con base en la información preliminar, cinco jóvenes se encontraban pescando cuando las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente (fuerte lluvia y ráfagas de viento), provocando que la embarcación perdiera estabilidad y terminara hundiéndose.

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Tres de los tripulantes lograron ponerse a salvo; sin embargo, dos de ellos desaparecieron entre las aguas y, tras una intensa jornada de búsqueda, las comitivas de socorro provenientes de los municipios de Juticalpa, Catacamas y Tegucigalpa encontraron los cadáveres de Mauricio Colindres y Luis Guifarro, quienes serán entregados a las autoridades competentes.

Ante esta situación y con 88 personas fallecidas por inmersión según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar navegar en embarcaciones pequeñas o intentar cruzar ríos, quebradas y embalses durante lluvias intensas, debido al riesgo de crecidas repentinas, fuertes corrientes y cambios bruscos en el viento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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