Perforarán seis nuevos pozos para enfrentar la escasez de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pondrá en marcha la perforación de seis nuevos pozos para reforzar el suministro de agua potable en la capital.
Cabe destacar que, esta es una de las medidas más importantes adoptadas ante la crisis hídrica que mantiene bajos los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción.
De acuerdo con la información emitida por la alcaldía, los trabajos comenzarán en los próximos días tras la identificación de los sitios con mejores condiciones para desarrollar las perforaciones.
Según la comuna, inicialmente fueron evaluados 31 posibles puntos, pero solo seis cumplieron con los criterios técnicos, logísticos y de acceso necesarios para ejecutar el proyecto.
Uno de los primeros pozos podría construirse en los predios de la antigua Penitenciaría Nacional, aunque su ejecución aún depende de la autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Paralelamente, las autoridades negocian con propietarios de cuatro pozos privados para incorporarlos al plan de contingencia y aumentar la disponibilidad de agua para las zonas más afectadas por el racionamiento.
El director de Gestión de Riesgos de la AMDC, Julio Quiñónez, explicó que las conversaciones buscan establecer un acuerdo que permita utilizar estos pozos sin que las circunstancias de la emergencia encarezcan el costo del servicio.
"Estamos negociando con cuatro dueños de pozos que también queremos utilizar y tenemos que tener un justo precio, un valor que lógicamente no sea aprovechado por las circunstancias, sino pensando en el bienestar", manifestó.
El funcionario indicó que algunos de estos pozos tienen la capacidad de abastecer rápidamente a los camiones cisterna que distribuyen agua en las colonias con mayores problemas de abastecimiento.
"Tenemos pozos con capacidad de estar llenando cisternas cada cinco o diez minutos. Eso significa que en una hora podemos llenar entre cinco y ocho cisternas, lo que nos puede ayudar a despachar suficiente agua para distribuirla en las zonas de mayor necesidad", detalló.
La perforación de nuevos pozos forma parte de las acciones impulsadas durante la emergencia hídrica, declarada el pasado 26 de mayo, debido a la disminución de las lluvias y al descenso sostenido en las reservas de agua que abastecen a Tegucigalpa.
Actualmente, la represa Los Laureles se encuentra al 40.87% de su capacidad, mientras que La Concepción registra apenas un 33.58%, niveles que mantienen la preocupación por el abastecimiento de agua en la capital durante los próximos meses.