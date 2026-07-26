Perforarán seis nuevos pozos para enfrentar la escasez de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pondrá en marcha la perforación de seis nuevos pozos para reforzar el suministro de agua potable en la capital. Cabe destacar que, esta es una de las medidas más importantes adoptadas ante la crisis hídrica que mantiene bajos los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción. De acuerdo con la información emitida por la alcaldía, los trabajos comenzarán en los próximos días tras la identificación de los sitios con mejores condiciones para desarrollar las perforaciones.

Según la comuna, inicialmente fueron evaluados 31 posibles puntos, pero solo seis cumplieron con los criterios técnicos, logísticos y de acceso necesarios para ejecutar el proyecto. Uno de los primeros pozos podría construirse en los predios de la antigua Penitenciaría Nacional, aunque su ejecución aún depende de la autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Paralelamente, las autoridades negocian con propietarios de cuatro pozos privados para incorporarlos al plan de contingencia y aumentar la disponibilidad de agua para las zonas más afectadas por el racionamiento. El director de Gestión de Riesgos de la AMDC, Julio Quiñónez, explicó que las conversaciones buscan establecer un acuerdo que permita utilizar estos pozos sin que las circunstancias de la emergencia encarezcan el costo del servicio.