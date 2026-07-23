Baja en embalses acerca al Distrito Central a una alerta roja por sequía

Tegucigalpa, Honduras. – La disminución en los niveles de agua de las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela acercan a esta ciudad a una alerta roja por sequía, una medida que podrían asumir las autoridades en los próximos días si no mejora la condición climática. En la actualidad el Distrito Central se mantiene en alerta amarilla junto a otros 74 municipios del país afectados por la falta de lluvias. Además, la escasez ha reducido notoriamente los niveles de agua en las dos principales fuentes de abastecimiento de la capital.

“El Distrito Central tiene un problema bien serio y la alcaldía puede pedir que se declare alerta roja ya que la ley de municipalidades otorga facultades a cualquier municipio de elevar su nivel de alerta con datos consistentes”, informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Honduras (CENAOS). El experto afirmó que el pueblo capitalino debe apelar por fe para que llueva en septiembre, octubre y noviembre y así poder recuperar el agua de la ciudad que permita llegar a mayo del 2027 sin necesidad de racionamientos del vital líquido. Por su parte el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, recordó que se declaró emergencia hídrica desde el mes de marzo y que la situación que vive la capital por falta de agua se da porque no ha llovido en los últimos 10 años. “El fenómeno de El Niño nos esta golpeando fuertemente, y esta situación se asemeja al año de 1996, con la gran diferencia que teníamos un millón de capitalinos menos demandando agua”, resaltó el edil.

Por su lado Julio Quiñonez, director del Sistema de Gestión de Riesgo (SIMGER), anunció, que la otra semana tendrán un comité para evaluar las condiciones o criterios para la declaración de alerta roja, ya que las probabilidades del cambio de alerta en el Distrito Central son altísimas.

Represas siguen reduciendo poco a poco su nivel de capacidad

El nivel de las represas va más escaso dejando gran preocupación en autoridades que ejecutan acciones ante esta alerta. Datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), reflejan que la represa la Concepción tiene 33.81% de su capacidad y es la que refleja mayor escasez; mientras que la represa Los Laureles tiene un 40.96% manteniendo este porcentaje.

Acciones de abastecimiento y racionamientos de agua se intensifican por canícula que provoca el fenómeno de El Niño en la capital

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), realiza acciones de abastecimiento del vital líquido gratis por medio de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), con 52 cisternas en distintos sectores de la capital como colonias, hospitales, mercados, asilos y postas policiales.