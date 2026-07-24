Más allá del durapax, ¿Qué daños presenta el paso a desnivel Papa Francisco?

Reparar esta negligencia costará más de 10.8 millones de lempiras, según el listado de costos para soluciones planteadas anexo en el informe. Este monto incluye la inyección de resina epóxica, refuerzos con fibra de carbono, la sustitución de los neoprenos y el gateo hidráulico de la superestructura. El 23 de enero de 2026, las partes acordaron aplicar estas medidas como primera intervención de emergencia. "Es indispensable implementar medidas de reforzamiento en las vigas-cabecera y la viga-cajón para compensar las deficiencias de refuerzo y controlar la propagación de fisuras".