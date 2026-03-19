Racionamientos de agua de hasta cinco días por bajos niveles en represas

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos niveles en las principales represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela están provocando racionamientos más prolongados en distintos sectores de la capital.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) confirmaron que la situación es preocupante. El titular de la institución, Gustavo Boquín, advirtió que el panorama es delicado e instó a la población a fortalecer la cultura de ahorro del agua durante el verano, ya que las primeras lluvias se prevén para finales de junio. “Los embalses registran niveles preocupantes. La represa Los Laureles se encuentra al 50%, mientras que La Concepción muestra una leve mejoría al pasar de 58% a casi 61% en los últimos días, debido a lluvias en la parte alta de la cuenca, lo que ha dado un respiro temporal al sistema”, detalló el funcionario. Pese a esta recuperación parcial en La Concepción, las autoridades recalcan que no es suficiente para garantizar la estabilidad del servicio, debido a que el verano apenas inicia y las lluvias siguen siendo escasas.

Boquín informó que la planta de El Picacho, con capacidad de 850 litros por segundo, actualmente produce solo 600 litros por segundo debido a la reducción del caudal en la cuenca. Esta disminución limita la distribución hacia los hogares, especialmente en las zonas más altas, donde el servicio históricamente es irregular. Ante este escenario, el funcionario confirmó que los abonados que dependen de la represa Los Laureles ya enfrentan racionamientos de hasta cinco días, recibiendo agua únicamente durante seis horas cuando se habilita el servicio. Las autoridades no descartan que la medida se extienda a más sectores si los niveles continúan descendiendo en las próximas semanas. Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, hizo un llamado a la población a modificar los hábitos de consumo y priorizar el uso responsable del recurso hídrico. “Nosotros como capitalinos debemos mejorar nuestra cultura de ahorro de agua”, expresó el edil, al tiempo que advirtió que el verano podría ser más severo de lo previsto por Cenaos.