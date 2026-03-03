Represa San José costará casi L600 millones más respecto al presupuesto inicial aprobado

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reactivó los trabajos de la represa San José que estaban abandonados desde noviembre de 2024, no obstante, la sorpresa fue que el funcionamiento del embalse ya no será entre septiembre y octubre de este año como se había anunciado inicialmente, sino hasta abril de 2028.

El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el proyecto de la represa para dar la orden de inicio al consdierar que es una necesidad terminar con este proyecto que comenzó en octubre de 2021 y que actualmente registra un avance global del 30%.

Según informó la comuna capitalina, el proyecto tiene un costo de 1,675,148,778.04 lempiras, de los cuales se ha ejecutado el 30%, es decir, una inversión acumulada aproximada de 502,544,633.41 lempiras.

La obra inició con un presupuesto de 1,083.2 millones de lempiras, con financiamiento municipal, según el contrato original No. 0909/GLA/AMDC/2021 (código 2635), suscrito el 28 de junio de 2018 entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

Sin embargo, el presupuesto total ascendió a más de 1,675 millones de lempiras en la actualidad, para una obra que promete beneficiar a 350,000 capitalinos de la zona oriental.

En una visita al sitio donde se construye el proyecto, el alcalde Zelaya recordó que “desde hace 30 años no se hacía una represa en la capital. Esta represa la empezó ‘Papi a la Orden’ (Nasry Asfura) cuando fue alcalde y se tuvo que haber terminado en la administración anterior, pero tenía 17 meses de estar paralizada”.