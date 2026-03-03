  1. Inicio
Represa San José costará casi L600 millones más respecto al presupuesto inicial aprobado

El proyecto pasó de L1,083.2 millones a más de L1,675 millones de lempiras, un aumento superior a L592 millones mientras la obra apenas alcanza el 30% de ejecución en cinco años

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 15:22
Entre ajustes contractuales y falta de financiamiento, la obra elevó su costo global pese a que la captación se proyecta hasta 2028.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reactivó los trabajos de la represa San José que estaban abandonados desde noviembre de 2024, no obstante, la sorpresa fue que el funcionamiento del embalse ya no será entre septiembre y octubre de este año como se había anunciado inicialmente, sino hasta abril de 2028.

El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el proyecto de la represa para dar la orden de inicio al consdierar que es una necesidad terminar con este proyecto que comenzó en octubre de 2021 y que actualmente registra un avance global del 30%.

Según informó la comuna capitalina, el proyecto tiene un costo de 1,675,148,778.04 lempiras, de los cuales se ha ejecutado el 30%, es decir, una inversión acumulada aproximada de 502,544,633.41 lempiras.

La obra inició con un presupuesto de 1,083.2 millones de lempiras, con financiamiento municipal, según el contrato original No. 0909/GLA/AMDC/2021 (código 2635), suscrito el 28 de junio de 2018 entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

Sin embargo, el presupuesto total ascendió a más de 1,675 millones de lempiras en la actualidad, para una obra que promete beneficiar a 350,000 capitalinos de la zona oriental.

En una visita al sitio donde se construye el proyecto, el alcalde Zelaya recordó que “desde hace 30 años no se hacía una represa en la capital. Esta represa la empezó ‘Papi a la Orden’ (Nasry Asfura) cuando fue alcalde y se tuvo que haber terminado en la administración anterior, pero tenía 17 meses de estar paralizada”.

Represa San José quedó abando​​​​​nada por la alcaldía, de Jorge Aldana, desde el 2024

El edil añadió que “hoy estamos haciendo un compromiso: esta represa se va a terminar en esta administración y a partir de 2028 le va a estar dando agua a los capitalinos del sector de la Kennedy. Hoy la gente de la Kennedy recibe agua de Los Laureles y La Concepción y, cuando esto esté lleno, recibirán agua de aquí”, detalló.

Según la comuna, la represa beneficiará a más de 350 mil habitantes, especialmente en colonias como Kennedy, Villa Nueva, Los Pinos, Hato de Enmedio y Suyapa, donde el acceso irregular al agua ha sido una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El proyecto contempla la construcción de dos estructuras en la captación: una represa principal de 63 metros de altura sobre el río Sabacuante y una estructura complementaria de 15 metros sobre el río San José, en la confluencia con el río Jacaleapa, que proviene desde Tatumbla.

Además, incluye una planta de tratamiento con capacidad de 800 litros por segundo, líneas de conducción por gravedad hasta el tanque Kennedy III, sistemas de bombeo desde el embalse Sabacuante hacia la planta y la posterior distribución mediante redes de presión.

¿Cómo se financiará el proyecto?

En entrevista con EL HERALDO, el edil capitalino aseguró que el financiamiento se logrará mediante la reducción del gasto en planilla. “Tenemos una planilla de 82 millones de lempiras; ‘Papi’ la dejó en 32 millones. Son 50 millones adicionales al mes; en cuatro meses serían 200 millones. Se va recortando el gasto para priorizar el agua”, explicó Zelaya.

Represa San José en capital hondureña almacenará ocho millones de metros cúbicos

La obra inició en octubre de 2021; sin embargo, en noviembre de 2024 fue paralizada por falta de financiamiento y por la necesidad de realizar ajustes contractuales con la empresa constructora.

Aunque el contrato fue suscrito en 2018, la ejecución arrancó tres años después. Desde entonces, el proyecto ha requerido modificaciones técnicas y financieras para garantizar su viabilidad.

El primer ajuste fue aprobado en noviembre de 2021 y contempló cambios en las cláusulas de pago y en las cantidades de obra. Posteriormente, en julio de 2023, durante la administración del alcalde Jorge Aldana, se amplió el alcance del proyecto con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio en la capital.

