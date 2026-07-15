Medida: Propietarios deberán legalizar sus pozos de agua en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de pozos de agua en el Distrito Central deberán registrarlos y cumplir un proceso de legalización impulsado por la UMAPS, una medida que busca mejorar el control del recurso hídrico y garantizar su uso sostenible. Ante la disminución de las reservas de agua en las represas de Tegucigalpa, la Alcaldía Municipal y la UMAPS pusieron en marcha una campaña para regularizar estas vertientes mediante un proceso técnico que permitirá controlar y protegerlos. Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios de pozos para que registren sus sistemas de extracción, con el objetivo de mantener un control adecuado sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas y garantizar su uso sostenible. La UMAPS explicó que los propietarios deberán cumplir con la normativa vigente, proteger las fuentes de agua y contribuir a una gestión responsable del recurso en beneficio de la población.

Proceso de legalización se desarrollará en dos fases obligatorias

La primera etapa comprende la realización de un estudio hidrogeológico, un análisis técnico que determina la presencia, el movimiento, la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas en el terreno. Posteriormente, se elaboran los planos del sistema, documentos que certifican el uso del suelo, verifican el cumplimiento de las normas de construcción y establecen la ubicación y las características técnicas del pozo. Como parte del proceso, personal de la UMAPS efectuará una inspección para comprobar la legalidad, la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema. Tras esa evaluación, la institución emitirá la autorización correspondiente para la legalización del pozo.

La segunda etapa contempla la perforación supervisada del pozo y la realización de una prueba de bombeo, procedimiento que permite evaluar el comportamiento del nivel del agua durante su extracción y su capacidad de recuperación. También se elaborará el perfil técnico del pozo, documento que registra las características geológicas del terreno, el diseño de construcción y las condiciones de operación. Asimismo, se efectuarán análisis de calidad del agua para determinar si es apta para el consumo humano. En los casos que lo requieran, se aplicará un tratamiento de potabilización y desinfección para garantizar la seguridad del agua extraída. Finalmente, la UMAPS emitirá el registro técnico definitivo del pozo, documento que certifica las características geológicas y constructivas de la perforación y formaliza su incorporación al sistema de control institucional.