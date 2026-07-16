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Cisterna sufre aparatoso volcamiento y aplasta un vehículo en anillo periférico

La colisión múltiple dejó tres personas heridas, que tuvieron que ser hospitalizadas, y al menos seis automotores con daños cuantiosos a la altura del desvío a Loarque

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 09:30
Cisterna sufre aparatoso volcamiento y aplasta un vehículo en anillo periférico

Tras el volcamiento, la cisterna aplastó un vehículo en toda su parte trasera.

Foto: David Romero/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un camión cisterna de agua sufrió un aparatoso volcamiento este jueves en el anillo periférico de la capital, a la altura del desvío a Loarque, colisionado además con varios vehículos.

Hasta el momento en la escena se confirman tres personas heridas, aunque su condición es desconocida, pero se teme que sean heridas de gravedad de acuerdo a cómo quedaron los vehículos.

Los heridos fueron trasladados por una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 991, mientras que otros lesionados fueron estabilizados en el lugar.

Los daños materiales fueron cuantiosos, con pérdidas totales de uno de los vehículos.

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Varias personas fueron estabilizadas por socorristas en el lugar tras verse afectados por el choque múltiple.

Varias personas fueron estabilizadas por socorristas en el lugar tras verse afectados por el choque múltiple.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO.)

El percance, registrado al filo de las 9 de la mañana, ocurrió en el carril que conduce de Las Uvas la zona oriental de la ciudad, quedando el pesado automotor llantas arriba y atravesado en toda a vía.

Al momento del accidente, la cisterna impactó severamente al menos a dos vehículos, dejando a uno de ellos con el asiento trasero y cajuela completamente aplastados.

Otros tres automotores también sufrieron daños menores al verse involucrados en el múltiple choque.

En la zona se generó un pesado tráfico tanto en el carril donde ocurrió el percance como en el carril contrario.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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