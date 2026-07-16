Cisterna sufre aparatoso volcamiento y aplasta un vehículo en anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un camión cisterna de agua sufrió un aparatoso volcamiento este jueves en el anillo periférico de la capital, a la altura del desvío a Loarque, colisionado además con varios vehículos.

Hasta el momento en la escena se confirman tres personas heridas, aunque su condición es desconocida, pero se teme que sean heridas de gravedad de acuerdo a cómo quedaron los vehículos.

Los heridos fueron trasladados por una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 991, mientras que otros lesionados fueron estabilizados en el lugar.

Los daños materiales fueron cuantiosos, con pérdidas totales de uno de los vehículos.