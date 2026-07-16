Doloroso último adiós al menor José Ramón Gutiérrez, atacado a machetazos en Jutiapa

Jutiapa, Honduras.-En medio de un profundo dolor, la familia Maldonado Gutiérrez dio el último adiós al niño José Ramón Gutiérrez Maldonado, de 11 años de edad.
Un caso que ha generado indigación entre la población hondureña luego de que fuera atacado con machete, mientras dormía, por un hombre que poco después fue capturado.
Los restos del menor ya descansan en el cementerio del barrio La Esperanza, en Jutiapa, Atlántida, donde al caer la tarde del miércoles, familiares y amigos se despidieron del niño.
Con el corazón destrozado, sus seres queridos claman a las autoridades que se haga justicia y no se deje libre al responsable de arrebatarle la vida.
José Ramón murió de varias heridas de arma blanca que le propinó alias "Piolin", quien fue capturado por la policía horas después y aceptó haber cometido el hecho. El sospechoso admitió que lo había matado"por suerte", sin ahondar en el móvil del crimen.
Aparentemente, el sospechoso estaba bajo efectos de algún alucinógeno cuando cometió el crimen, mientras que otras personas de la comunidad aseguran que padece trastornos mentales.
El individuo fue capturado desnudo después de matar al menor.