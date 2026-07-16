Doloroso último adiós al menor José Ramón Gutiérrez, atacado a machetazos en Jutiapa

Jutiapa, Honduras.-​En medio de un profundo dolor, la familia Maldonado Gutiérrez dio el último adiós al niño José Ramón Gutiérrez Maldonado, de 11 años de edad.

Un caso que ha generado indigación entre la población hondureña luego de que fuera atacado con machete, mientras dormía, por un hombre que poco después fue capturado.

Los restos del menor ya descansan en el cementerio del barrio La Esperanza, en Jutiapa, Atlántida, donde al caer la tarde del miércoles, familiares y amigos se despidieron del niño.