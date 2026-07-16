Encuesta: ¿Cuál fue la selección sorpresa en el Mundial 2026?

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/" target="_blank">(www.elheraldo.hn</a>) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: ¿Cuál fue la selección que más decepcionó en el Mundial 2026?".3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada.