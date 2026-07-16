Encuesta: ¿Cuál fue la selección sorpresa en el Mundial 2026?

¿Cabo Verde? ¿Noruega? Participe en la encuesta de EL HERALDO y vote por cuál considera que fue la selección que más asombró en la Copa Mundial 2026

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 00:00
Encuesta: ¿Cuál fue la selección sorpresa en el Mundial 2026?

United 2026 fue el primer torneo realizado con 48 selecciones participantes, algo que generaba dudas al principio sobre qué tan emocionante sería. Al final, muchos han quedado encantados con esta Copa Mundial.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- El Mundial 2026 además de despertar mucha pasión, generó sorpresa para millones de personas en el mundo por el desempeño de algunas selecciones que llegaron lejos y que se fueron con la frente en alto.

Cabo Verde, Noruega y otras más se ganaron el corazón de millones de aficionados de diferentes rincones del planeta, demostrando que en el fútbol todo es posible.

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¿Para usted cuál fue la selección que más sorprendió en esta Copa Mundial? Participe en la encuesta de EL HERALDO y vote por esa selección que más lo impresionó.

Pasos

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.

2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: ¿Cuál fue la selección que más decepcionó en el Mundial 2026?".

3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada.

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Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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