Represas del DC se mantienen en bajo nivel por emergencia hídrica

Tegucigalpa, Honduras.- Las dos represas que abastecen a varias zonas de Tegucigalpa y Comayagüela continúan registrando bajos niveles de almacenamiento. Los Laureles presenta un 38.02 % de su capacidad, mientras que La Concepción se encuentra en un 40.14 %, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). “Tegucigalpa tiene 1.6 millones de habitantes, pero diariamente ingresan a la ciudad alrededor de 400 mil personas procedentes de distintas partes del país, quienes utilizan el agua entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche”, señaló Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS. Boquín agregó que la capital alberga cerca de dos millones de personas y que todas requieren acceso a servicios de agua potable y saneamiento.

Por otro lado, existen numerosas zonas de la capital que llevan casi tres meses sin recibir agua, como la colonia La Era, denunciaron algunos habitantes del sector.

​​​​​Asimismo, pobladores de la colonia Nueva Esperanza, en Comayagüela, protestaron el pasado viernes debido a que llevan más de tres meses sin acceso al vital líquido. Un grupo de residentes de esa comunidad manifestó su descontento al asegurar que han transcurrido más de 90 días sin recibir el servicio de agua potable.

Entre los sectores afectados se encuentran El Picachito y Las Flores, explicaron los pobladores.

Advertencia

Debido a la emergencia hídrica provocada por el fenómeno de El Niño, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y de la UMAPS han implementado un sistema de abastecimiento mediante cisternas, distribuyendo agua una vez por semana en diferentes barrios y colonias de la capital desde el miércoles anterior. Las autoridades advirtieron que los meses de julio y agosto serán aún más críticos debido a la alta demanda de agua que registra Tegucigalpa y al lento proceso de recuperación de las represas. La Alcaldía instó a la población a ahorrar agua y hacer un uso responsable del recurso para preservar las reservas disponibles y reducir el impacto del racionamiento.

Barrios y colonias