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Boda de Cristiano y Georgina: el impensable regalo que la pareja pidió a sus invitados

Diversos medios afirman que la boda será este fin de semana y el regalo que Cristiano junto a Georgina pidieron ya está dando de qué hablar

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:25
Boda de Cristiano y Georgina: el impensable regalo que la pareja pidió a sus invitados
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La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha dado de qué hablar en los últimos días, desde los invitados hasta el impensable regalo que la pareja pedirá a sus invitados. ¿De qué se trata?

 Foto: Cortesía redes Georgina Rodríguez
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación a mediados de 2016,. Se conocieron en una tienda de la marca Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta.

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En 2017, en la gala de los premios The Best de la FIFA, hicieron su primera aparición pública como pareja y desde ese momento han procreado dos hijos: Alana Martina y Bella Esmeralda.

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Diversos medios internacionales han precisado que la pareja ya tiene decidido qué pedir de regalo para su boda, algo que no será para ellos.

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Antes hay que decir que el anillo de Georgina está valorado en más de 6 millones de euros, sin contar el precio de los diamantes laterales.

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La pieza, con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates flanqueado por piedras laterales, no solo impresiona por su tamaño, sino por su calidad impecable: expertos apuntan a un D-Flawless de 40 o 45 quilates, lo más alto en la escala de color y pureza.

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Según diversos medios, como parte de la celebración, la pareja habría pedido a sus invitados sustituir los regalos de boda por donaciones destinadas a hospitales infantiles.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebrarían su boda este sábado 8 de agosto en la isla de Madeira, según reveló el diario británico The Sun.

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En cuanto a los invitados, los reportes que circularon en medios europeos mencionan una nómina que incluiría figuras del deporte y el espectáculo mundial: Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.

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Otros informes también señalaron la presencia de Lionel Messi, lo que reuniría por primera vez fuera de una cancha a las dos grandes figuras del fútbol de la última década.

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Pedir a sus invitados reemplazar los tradicionales regalos de boda por donaciones destinadas a hospitales infantiles significa que la pareja ya lo tienen todo, optando por dar un sentido solidario a su celebración.

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El dinero recaudado se convertirá en infraestructura, tratamientos y equipos médicos para menores vulnerables, apuntaron diversos medios.

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