Boda de Cristiano y Georgina: el impensable regalo que la pareja pidió a sus invitados

La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha dado de qué hablar en los últimos días, desde los invitados hasta el impensable regalo que la pareja pedirá a sus invitados. ¿De qué se trata?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación a mediados de 2016,. Se conocieron en una tienda de la marca Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta.
En 2017, en la gala de los premios The Best de la FIFA, hicieron su primera aparición pública como pareja y desde ese momento han procreado dos hijos: Alana Martina y Bella Esmeralda.
Diversos medios internacionales han precisado que la pareja ya tiene decidido qué pedir de regalo para su boda, algo que no será para ellos.
Antes hay que decir que el anillo de Georgina está valorado en más de 6 millones de euros, sin contar el precio de los diamantes laterales.
La pieza, con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates flanqueado por piedras laterales, no solo impresiona por su tamaño, sino por su calidad impecable: expertos apuntan a un D-Flawless de 40 o 45 quilates, lo más alto en la escala de color y pureza.
Según diversos medios, como parte de la celebración, la pareja habría pedido a sus invitados sustituir los regalos de boda por donaciones destinadas a hospitales infantiles.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebrarían su boda este sábado 8 de agosto en la isla de Madeira, según reveló el diario británico The Sun.
En cuanto a los invitados, los reportes que circularon en medios europeos mencionan una nómina que incluiría figuras del deporte y el espectáculo mundial: Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.
Otros informes también señalaron la presencia de Lionel Messi, lo que reuniría por primera vez fuera de una cancha a las dos grandes figuras del fútbol de la última década.
Pedir a sus invitados reemplazar los tradicionales regalos de boda por donaciones destinadas a hospitales infantiles significa que la pareja ya lo tienen todo, optando por dar un sentido solidario a su celebración.
El dinero recaudado se convertirá en infraestructura, tratamientos y equipos médicos para menores vulnerables, apuntaron diversos medios.