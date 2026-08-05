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Ultimátum del Real Madrid a Vinicius: revelan los detalles de su contrato y los millones que le ofrecen

Mientras las conversaciones avanzaban, el brasileño sorprendió al eliminar todas las publicaciones y su foto de perfil de Instagram

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:42
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Se revela la decisión de Real Madrid con la renovación de Vinicius. La millonaria ofertan que le hicieron y así respondió el jugador.

Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid decidió mejorar la oferta de renovación presentada a Vinicius Júnior, aunque todavía no alcanza las cifras que pretende el delantero brasileño.
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Tras este nuevo movimiento del club, la decisión final queda ahora en manos del futbolista.
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Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre los representantes de Vinicius, encabezados por Frederico Pena, y la directiva madridista, con José Ángel Sánchez y Juni Calafat al frente.
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Durante el encuentro, ambas partes acercaron posturas, pero ninguna consiguió imponer completamente sus condiciones.
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Sin embargo, el diálogo permitió encontrar un punto de equilibrio que mantiene vivas las negociaciones para una posible renovación.
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La dirigencia del Real Madrid dejó claro que no esperará indefinidamente y espera recibir una respuesta del jugador en un plazo corto.
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El contrato actual de Vinicius se acerca a su etapa decisiva y la incertidumbre ha despertado el interés de varios clubes europeos.
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Entre ellos aparece el Arsenal, que sigue atento a la situación y confía en tener opciones de fichar al brasileño si no alcanza un acuerdo con el conjunto blanco.
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En un principio, el extremo solicitó un salario cercano a los 30 millones de euros netos por temporada, aunque posteriormente redujo sus exigencias.
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Además del sueldo, el futbolista también planteó mejoras relacionadas con una prima por renovación y un mayor porcentaje de sus derechos de imagen.
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Según distintos reportes, el Real Madrid elevó su propuesta económica hasta los 24 millones de euros netos por campaña, incluyendo incentivos por rendimiento.
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Esa cifra representa un esfuerzo importante por parte del club, que inicialmente no contemplaba superar los 20 millones de euros anuales.
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Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el ambiente entre ambas partes es mucho más positivo y existe confianza en alcanzar un acuerdo.
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De concretarse la renovación, Vinicius firmaría un contrato que lo vincularía con el Real Madrid hasta el año 2031.
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Mientras las conversaciones avanzaban, el brasileño sorprendió al eliminar todas las publicaciones y su foto de perfil de Instagram, un gesto que generó numerosas especulaciones sobre su futuro.
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