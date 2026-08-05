Ultimátum del Real Madrid a Vinicius: revelan los detalles de su contrato y los millones que le ofrecen

Se revela la decisión de Real Madrid con la renovación de Vinicius. La millonaria ofertan que le hicieron y así respondió el jugador.
El Real Madrid decidió mejorar la oferta de renovación presentada a Vinicius Júnior, aunque todavía no alcanza las cifras que pretende el delantero brasileño.
Tras este nuevo movimiento del club, la decisión final queda ahora en manos del futbolista.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre los representantes de Vinicius, encabezados por Frederico Pena, y la directiva madridista, con José Ángel Sánchez y Juni Calafat al frente.
Durante el encuentro, ambas partes acercaron posturas, pero ninguna consiguió imponer completamente sus condiciones.
Sin embargo, el diálogo permitió encontrar un punto de equilibrio que mantiene vivas las negociaciones para una posible renovación.
La dirigencia del Real Madrid dejó claro que no esperará indefinidamente y espera recibir una respuesta del jugador en un plazo corto.
El contrato actual de Vinicius se acerca a su etapa decisiva y la incertidumbre ha despertado el interés de varios clubes europeos.
Entre ellos aparece el Arsenal, que sigue atento a la situación y confía en tener opciones de fichar al brasileño si no alcanza un acuerdo con el conjunto blanco.
En un principio, el extremo solicitó un salario cercano a los 30 millones de euros netos por temporada, aunque posteriormente redujo sus exigencias.
Además del sueldo, el futbolista también planteó mejoras relacionadas con una prima por renovación y un mayor porcentaje de sus derechos de imagen.
Según distintos reportes, el Real Madrid elevó su propuesta económica hasta los 24 millones de euros netos por campaña, incluyendo incentivos por rendimiento.
Esa cifra representa un esfuerzo importante por parte del club, que inicialmente no contemplaba superar los 20 millones de euros anuales.
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el ambiente entre ambas partes es mucho más positivo y existe confianza en alcanzar un acuerdo.
De concretarse la renovación, Vinicius firmaría un contrato que lo vincularía con el Real Madrid hasta el año 2031.
Mientras las conversaciones avanzaban, el brasileño sorprendió al eliminar todas las publicaciones y su foto de perfil de Instagram, un gesto que generó numerosas especulaciones sobre su futuro.