Condiciones secas dominarán Honduras este jueves 6 de agosto con lluvias en el oriente

"En este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional y, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe, se estarían produciendo algunas lluvias y chubascos débiles y moderados con alguna actividad eléctrica, principalmente en la región oriental y algunas áreas de la región norte", explicó García.

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), Jairo García, indicó que también podrían presentarse precipitaciones de forma aislada sobre la región central.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este jueves 6 de agosto en la mayor parte del territorio nacional, aunque el transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos de intensidad débil y moderada en el oriente y en algunas zonas del norte del país.

El pronosticador agregó que para la región central únicamente se prevén lluvias de poca intensidad. "Sobre la región central se esperarían algunas precipitaciones muy débiles y aisladas", señaló.

En cuanto al estado del mar, las condiciones se mantendrán estables tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

"En cuanto a la altura del oleaje, estaría de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca", detalló el pronosticador de turno de Cenaos.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa alcanzará una máxima de 29 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región central se pronostican 33 C° de máxima y 23 C° de mínima.

En la región insular se esperan temperaturas entre 25 C° y 30 C°; en la región norte, entre 24 C° y 33 C°; en la región oriental, entre 22 C° y 31 C°; y en la región occidental, entre 16 C° y 33 C°.

La temperatura más alta del país se registrará en la región sur, donde el termómetro alcanzará una máxima de 40 C°, con una mínima de 28 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).