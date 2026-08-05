Cortes de energía programados para este jueves 6 de agosto en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 6 de agosto en varias zonas de Francisco Morazán, San Pedro Sula, Olancho y Valle.
De acuerdo con los boletines informativos de la empresa energética, la interrupción de este servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general del circuito de cada región.
A continuación el listado de lugares que no tendrán luz durante varias horas este jueves 6 de agosto.
Orica, Francisco Morazán: de 9:05 a.m. a 3:05 p.m.
El Suyate, Piedra Gorda, San Francisco, El Ocote, Montaña de la Flor, Orica, Guatemalita, Miraldita, Quema Sombrero, Joyas del Quebracho, La Rampla, El Cacao, El Tablón, Vallecitos, La Esperanza, Guayape, Santa Cruz y zonas aledañas.
San Pedro Sula: de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Zip Calpules, Plantel Tropigas, Zip Castillo, Microenvases, bodegas Waterhouse, colonia del Valle, colonia San Sebastián (sur), colonia Calpules, colonia 15 de Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva, colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera, colonia Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigación (DPI), Dirección General de Tránsito Noroccidente, Caderh, Copeco, Central de Abastos.
Juticalpa, Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
La Colonia, La Solidaridad, Los Ángeles, Villa Santa, la Universidad Católica de Honduras, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción y las zonas aledañas.
Amapala, Valle de: 9:10 a.m. a 3:10 p.m.
Amapala (El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Cara, colonia Caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoretas, base naval, isla privada, bombas del Sanaa, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, El Ojochal, Punta Onda y zonas aledañas.
Zonas de Yoro y Cortés: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Rita, barrios: San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre. Colonias: Sitraterco, Guanchias, Altiplano, Piletas, Villadela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Sedén. Aldeas de Santa Rita: El Cacao, Guachias Creek, La Garroba, Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino. Comunidades Santa Cruz de Yojoa, campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo, aldeas: aldea Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda.
En ese sentido, la ENEE insta a los pobladores a tomar medidas de prevención como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.