Cortes de energía programados para este jueves 6 de agosto en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 6 de agosto en varias zonas de Francisco Morazán, San Pedro Sula, Olancho y Valle.

De acuerdo con los boletines informativos de la empresa energética, la interrupción de este servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general del circuito de cada región.

A continuación el listado de lugares que no tendrán luz durante varias horas este jueves 6 de agosto.