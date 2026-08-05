"A ver si tiene valor de amenazarme a mí": Dagoberto Aspra, el procurador que enfrentará a JOH en el caso Pandora II

Dagoberto Aspra es el actual procurador de la República de Honduras. Sin embargo, también es quien asumirá "la titularidad de la defensa del Estado y la representación de la PGR" en la audiencia inicial de Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II el próximo 12 de agosto, tras presuntas amenazas del expresidente al procurador de la Unidad Penal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aspra denunció este miércoles 5 de agosto, a través de HCH, que Juan Orlando Hernández supuestamente amenazó al procurador de la Unidad Penal de la PGR y que,para no exponer a su personal, será él quien tome el caso. ¿Cuál es su trayectoria? Aquí lo que se conoce del procurador que desafió a JOH.
Según Aspra estas fueron las palabras con las que JOH amenazó a un procurador el día de la audiencia de declaración de imputado: "Le dijo: 'Mirame a los ojos, mirame, a vos te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección'".
Aspra desafío a Hernández y dijo: "El día 12 de agosto, lastimosamente voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores. Yo no los voy a exponer; ellos son personas más jóvenes que están haciendo una carrera en la Procuraduría y yo ya soy un profesional formado".
En su cuenta de LinkedIn, Dagoberto se autodescribe como un abogado, notario y con un doctorado en Ciencias Penales. Además, asegura tener un posgrado en Derecho Penal, un máster en Gestión de Riesgos y en Políticas Anticorrupción.
En cuanto a su experticia como profesional del derecho, Aspra fue magistrado de la Corte de Apelaciones en Materia Penal de la sección judicial de Tegucigalpa y también fue juez.
Además, formó parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos entre el 2014 y 2016.
Sin embargo, según un reportaje de Expediente Público, en el 2002 Aspra fue separado de la "Corte de Apelaciones por su presunta vinculación a una supuesta trama de sobornos".
Expediente Abierto también cita que "Dieciséis años después de su separación del Poder Judicial, Aspra reapareció como defensor de cinco implicados en el caso Arca Abierta, una denuncia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que involucró a 21 diputados acusados de desviar fondos públicos".
En el 2024 Aspra fungió como abogado del presidente Nasry Asfura, donde se le acusaba de entregar una red que habría desviado 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Ahora, Aspra será quien represente a la PGR en el caso Pandora II que involucra a JOH, tras las supuestas amenazas a su personal: "Yo voy a ir el 12 de agosto a sustentar la pretensión de la PGR en cuanto a la indemnización y reparación de los daños y solicitar la vinculación al proceso de Juan Orlando Hernández, porque la imputación radica en 62 millones de lempiras que cayeron en movimientos políticos de los que él era el titular".
Tanto la PGR y el Ministerio Público solicitaban detención judicial para Hernández en la audiencia de declaración de imputado el pasado lunes 3 agosto, sin embargo un juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión.
"Sabemos que estamos cuesta arriba, que esta prueba el sistema de justicia y, de lo que pasó, vemos que hay una inclinación a favor de él, pero la PGR no se va a detener", reconoció Aspra tras confirmar que él representará a la PGR por las presuntas amenazas de JOH. "Creyó que la PGR se iba a plegar a sus intereses", cuestionó.
Juan Orlando Hernández se enfrenta a la justicia hondureña por señalamientos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y salió en libertad en diciembre del 2025 por un indulto de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.