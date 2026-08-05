"A ver si tiene valor de amenazarme a mí": Dagoberto Aspra, el procurador que enfrentará a JOH en el caso Pandora II

Ahora, Aspra será quien represente a la PGR en el caso Pandora II que involucra a JOH, tras las supuestas amenazas a su personal: "Yo voy a ir el 12 de agosto a sustentar la pretensión de la PGR en cuanto a la indemnización y reparación de los daños y solicitar la vinculación al proceso de Juan Orlando Hernández, porque la imputación radica en 62 millones de lempiras que cayeron en movimientos políticos de los que él era el titular".