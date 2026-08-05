Piden a hondureños abrir sus puertas para el Censo 2026

Más de 15,000 censistas recorrerán el país para recolectar información que servirá para orientar políticas públicas, inversión social y recursos hacia los municipios con mayores necesidades, con apoyo del BID y UNFPA. Esto sabe sobre el lanzamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
El Gobierno de Honduras y el INE realizaron en Tegucigalpa el lanzamiento oficial del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
Más de 1,200 censistas participaron en la ceremonia en representación de las 15,000 personas que se desplegarán en todo el país.
El presidente Nasry Asfura llamó a la población hondureña a abrir las puertas de sus hogares y colaborar con el Censo 2026.
El INE presentó las innovaciones tecnológicas que incluirán cartografía digital, tabletas electrónicas y georreferenciación en tiempo real.
Autoridades nacionales, cuerpo diplomático y organismos cooperantes acompañaron el acto oficial del lanzamiento del Censo 2026.
Los censistas portarán chaleco, gorra y carné con código QR para garantizar la seguridad y validación de su identidad.
Rony Pacheco, director del INE, afirmó que cada dato del censo representa la voz y las necesidades de una familia hondureña.
El UNFPA destacó que los datos del censo permitirán convertir información en decisiones, políticas públicas e inversión eficiente.
El BID reiteró su respaldo técnico y financiero al proceso censal que se desarrollará desde Tegucigalpa hasta Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Las autoridades señalaron que la información recabada estará protegida por el secreto estadístico establecido en la ley del INE.
El Censo 2026 busca conocer con exactitud cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos para orientar mejor la inversión pública. El lanzamiento del censo fue presentado como un paso clave para construir políticas públicas basadas en información precisa y actualizada.