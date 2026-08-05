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Piden a hondureños abrir sus puertas para el Censo 2026

El proceso utilizará cartografía digital, tabletas electrónicas y georreferenciación en tiempo real para obtener datos precisos sobre población y vivienda

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 13:40
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Más de 15,000 censistas recorrerán el país para recolectar información que servirá para orientar políticas públicas, inversión social y recursos hacia los municipios con mayores necesidades, con apoyo del BID y UNFPA. Esto sabe sobre el lanzamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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El Gobierno de Honduras y el INE realizaron en Tegucigalpa el lanzamiento oficial del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

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Más de 1,200 censistas participaron en la ceremonia en representación de las 15,000 personas que se desplegarán en todo el país.

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El presidente Nasry Asfura llamó a la población hondureña a abrir las puertas de sus hogares y colaborar con el Censo 2026.

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El INE presentó las innovaciones tecnológicas que incluirán cartografía digital, tabletas electrónicas y georreferenciación en tiempo real.

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Autoridades nacionales, cuerpo diplomático y organismos cooperantes acompañaron el acto oficial del lanzamiento del Censo 2026.

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Los censistas portarán chaleco, gorra y carné con código QR para garantizar la seguridad y validación de su identidad.

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Rony Pacheco, director del INE, afirmó que cada dato del censo representa la voz y las necesidades de una familia hondureña.

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El UNFPA destacó que los datos del censo permitirán convertir información en decisiones, políticas públicas e inversión eficiente.

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El BID reiteró su respaldo técnico y financiero al proceso censal que se desarrollará desde Tegucigalpa hasta Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

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Las autoridades señalaron que la información recabada estará protegida por el secreto estadístico establecido en la ley del INE.

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El Censo 2026 busca conocer con exactitud cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos para orientar mejor la inversión pública. El lanzamiento del censo fue presentado como un paso clave para construir políticas públicas basadas en información precisa y actualizada.

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