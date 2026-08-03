Estas son las medidas que deberá cumplir JOH para enfrentar en libertad el caso Pandora II

Hernández será el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el encargado del caso luego de que hoy se declaró "sin lugar" (rechazo) el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantenerlo en el Supremo, luego de que el magistrado originalmente a cargo se proclamó sin competencia para asumir la causa.