Se prevé debate cercano de reformas eléctricas tras lograr avances en consensos

Tegucigalpa, Honduras.- La concertación política alrededor de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continúa en una etapa definitiva dentro del Congreso Nacional, al registrarse mayores coincidencias entre la bancada del Partido Liberal y la comisión dictaminadora. El acercamiento de posturas abre la posibilidad de que el proyecto de ley pueda someterse a discusión en el pleno durante las próximas sesiones. ​Los cabildeos legislativos se han centrado en conciliar la urgencia financiera del sector energético con la preservación estricta de los bienes estratégicos del Estado.

La representación liberal sostiene que el ajuste normativo debe atraer flujos de inversión privada sin vulnerar la soberanía del patrimonio público administrado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Desde la bancada del Partido Liberal se ratificó la voluntad de llegar a acuerdos que permitan modernizar la estatal eléctrica, siempre que se incorporen salvaguardas claras sobre la propiedad del Estado. "Si hay puntos de coincidencia y de los que no haya, nos vamos a introducir en el pleno, eso ha quedado muy claro; el Partido Liberal lucha porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siga siendo del pueblo", afirmó Mario Segura, diputado del Partido Liberal. ​La bancada liberal fundamenta su posición en la necesidad de solventar las pérdidas técnicas y operativas del sistema eléctrico mediante leyes operativas que faciliten la inyección de capital en infraestructura. ​El análisis de la propuesta gubernamental ha demandado la inclusión de figuras jurídicas precisas que eviten esquemas de privatización o la constitución de sociedades anónimas que puedan comprometer los activos nacionales en el futuro.

​Segura explicó el trasfondo de las reservas planteadas por el bloque de su partido frente a los modelos societarios propuestos originalmente. "Lo que no podemos coincidir ni vamos a permitir como Partido Liberal es que sea una empresa privada, una sociedad anónima, porque una sociedad anónima puede en un momento dejarnos sin los bienes del Estado; estamos propiciando un esquema que le permita a la ENEE ser dinámica para competir conservando la propiedad de los bienes nacionales", indicó Segura. ​El congresista enfatizó que el debate no se limita al resguardo en papel, sino a definir el mecanismo mediante el cual la ENEE gestionará sus contrataciones y establecerá las garantías que requerirán los inversionistas extranjeros. ​La negociación incluye el blindaje directo de hidroeléctricas emblemáticas y de la red de transmisión y distribución para asegurar que sigan perteneciendo íntegramente al patrimonio del país. "Tratamos de cuidar los intereses soberanos del pueblo, como son todos los bienes de la ENEE; por ejemplo, El Cajón es de nosotros, son sus impuestos y son los míos, y lo vamos a cuidar", subrayó el parlamentario liberal. ​Asimismo, la representación legislativa destacó la naturaleza del debate político dentro de la cámara, asegurando que las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo sufren modificaciones sustanciales para beneficio directo de los usuarios finales del servicio eléctrico. ​Las proyecciones de la bancada sugieren que la madurez de los diálogos permitirá acelerar el tratamiento del dictamen en el plenario en el corto plazo.